У Росії допустили зняття всіх Т-34 з постаментів для того, щоб створити танкову дивізію. Сучасні танки Заходу, які отримує Україна, вже "мають бути налякані".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони України Олексія Резнікова у Twitter.

"Після того, як Росія почала розконсервацію своїх танків Т-54, випущених наприкінці 1940-х років, вони також вирішили створити дивізію Т-34 часів Другої світової війни. План полягає в тому, щоб зняти їх з постаментів у містах по всій країні. Abrams, Leopard і Challenger тепер мають бути сильно налякані", - написав голова Міноборони.

Після Росії почалася реконфігурація його T-54 танків, побудованих в останніх 1940-х, вони також вирішили створити в інтерв'ю WWII ера T-34s. План є тим, що вони починають від pedestals в містах і містах, що походять з країни.

Abramses, Leopards і Challengers повинні бути дійсно scared now… pic.twitter.com/keo0j9Oqu0 — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) March 25, 2023

Варто зауважити, що зазвичай у танковій дивізії перебуває до 120 танків.