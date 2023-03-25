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"Leopard уже напуганы". Резников высмеял идею россиян создать танковую дивизию из Т-34

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Суббота 25 марта 2023 15:24
"Leopard уже напуганы". Резников высмеял идею россиян создать танковую дивизию из Т-34 Фото: Алексей Резников, глава Минобороны Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

В России допустили снятие всех Т-34 с постаментов для того, чтобы создать из них танковую дивизию. Современные танки Запада, которые получает Украина, уже "должны быть напуганы".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Украины Алексея Резникова в Twitter.

"После того, как Россия начала расконсервацию своих танков Т-54, выпущенных в конце 1940-х годов, они также решили создать дивизию Т-34 времен Второй мировой войны. План состоит в том, чтобы снять их с постаментов в городах по всей стране. Abrams, Leopard и Challenger теперь должны быть сильно напуганы", - написал глава Минобороны.

Стоит заметить, что обычно в танковой дивизии находится до 120 танков.

Напомним, ранее стало известно, что Россия сняла с консервации и отправляет на фронт танки 60-летней давности Т-54 и Т-55. В стране замечают железнодорожные составы с такой техникой.

Позже в ГУР заявили, что подобные танки будет легче уничтожать украинским защитникам.

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