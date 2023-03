"Leopard уже напуганы". Резников высмеял идею россиян создать танковую дивизию из Т-34

"После того, как Россия начала расконсервацию своих танков Т-54, выпущенных в конце 1940-х годов, они также решили создать дивизию Т-34 времен Второй мировой войны. План состоит в том, чтобы снять их с постаментов в городах по всей стране. Abrams, Leopard и Challenger теперь должны быть сильно напуганы", - написал глава Минобороны.

After russia began deconserving its T-54 tanks manufactured in late 1940s, they also decided to create a division of WWII era T-34s. The plan is to take them down from pedestals in towns and cities across the country.

Abramses, Leopards and Challengers must be really scared now… pic.twitter.com/keo0j9Oqu0