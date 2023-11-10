Леонов розповів подробиці візиту мера Талліна до Одеси
До Одеси прибув мер Таллінна Міхаїл Килварт. Його запросив народний депутат Олексій Леонов.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення нардепа.
"Завітали до Одеської обласної військової адміністрації на робочу нараду з головою ОВА - Олегом Кіпером, головою Одеської обласної ради - Григорієм Діденко та народним депутатом ВР - Арсенієм Пушкаренком", - написав нардеп.
За його словами, місту надали допомогу від Талінну - потужний генератор для КП "Теплопостачання міста Одеси".
Відвідали також місця руйнування та обстрілів Одеси аби мер Таллінна на власні очі побачив злочини держави-терориста.
"Завдяки підтримці Міхаїла Килварта цього літа півсотні дітей військових з Одещини відпочили у Таллінні. Запланована поїздка для наших дітей і на наступний рік", - додав нардеп.
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