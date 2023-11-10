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Леонов розповів подробиці візиту мера Талліна до Одеси

П'ятниця 10 листопада 2023 21:03
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Леонов розповів подробиці візиту мера Талліна до Одеси Фото: народний депутат Олексій Леонов (facebook com)
Автор: Сергей Новиков

До Одеси прибув мер Таллінна Міхаїл Килварт. Його запросив народний депутат Олексій Леонов.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення нардепа.

"Завітали до Одеської обласної військової адміністрації на робочу нараду з головою ОВА - Олегом Кіпером, головою Одеської обласної ради - Григорієм Діденко та народним депутатом ВР - Арсенієм Пушкаренком", - написав нардеп.

За його словами, місту надали допомогу від Талінну - потужний генератор для КП "Теплопостачання міста Одеси".

Відвідали також місця руйнування та обстрілів Одеси аби мер Таллінна на власні очі побачив злочини держави-терориста.

"Завдяки підтримці Міхаїла Килварта цього літа півсотні дітей військових з Одещини відпочили у Таллінні. Запланована поїздка для наших дітей і на наступний рік", - додав нардеп.

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