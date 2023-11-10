ua en ru
Пт, 10 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Леонов рассказал подробности визита мэра Таллина в Одессу

Пятница 10 ноября 2023 21:03
UA EN RU
Леонов рассказал подробности визита мэра Таллина в Одессу Фото: народный депутат Алексей Леонов (facebook com)
Автор: Сергей Новиков

В Одессу прибыл мэр Таллинна Михаил Килварт. Его пригласил народный депутат Алексей Леонов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение нардепа.

"Посетили Одесскую областную военную администрацию на рабочее совещание с председателем ОВА - Олегом Кипером, председателем Одесского областного совета - Григорием Диденко и народным депутатом ВР - Арсением Пушкаренко", - написал нардеп.

По его словам, городу оказали помощь от Таллинна - мощный генератор для КП "Теплоснабжение города Одессы".

Посетили также места разрушения и обстрелов Одессы, чтобы мэр Таллинна своими глазами увидел преступления государства-террориста.

"Благодаря поддержке Михаила Килварта этим летом полсотни детей военных из Одесщины отдохнули в Таллинне. Запланирована поездка для наших детей и на следующий год", - добавил нардеп.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Одесса Эстония
NEWS
До Крыма - 80 км. Что происходит на левом берегу Херсонской области под непрерывным контролем ВСУ
До Крыма - 80 км. Что происходит на левом берегу Херсонской области под непрерывным контролем ВСУ
DAILY
"До 30 раненых в день". Как медики 80-й бригады спасают военных под Бахмутом
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина "До 30 раненых в день". Как медики 80-й бригады спасают военных под Бахмутом