Леонов рассказал подробности визита мэра Таллина в Одессу
В Одессу прибыл мэр Таллинна Михаил Килварт. Его пригласил народный депутат Алексей Леонов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение нардепа.
"Посетили Одесскую областную военную администрацию на рабочее совещание с председателем ОВА - Олегом Кипером, председателем Одесского областного совета - Григорием Диденко и народным депутатом ВР - Арсением Пушкаренко", - написал нардеп.
По его словам, городу оказали помощь от Таллинна - мощный генератор для КП "Теплоснабжение города Одессы".
Посетили также места разрушения и обстрелов Одессы, чтобы мэр Таллинна своими глазами увидел преступления государства-террориста.
"Благодаря поддержке Михаила Килварта этим летом полсотни детей военных из Одесщины отдохнули в Таллинне. Запланирована поездка для наших детей и на следующий год", - добавил нардеп.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.