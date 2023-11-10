Леонов рассказал подробности визита мэра Таллина в Одессу

В Одессу прибыл мэр Таллинна Михаил Килварт. Его пригласил народный депутат Алексей Леонов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение нардепа.

"Посетили Одесскую областную военную администрацию на рабочее совещание с председателем ОВА - Олегом Кипером, председателем Одесского областного совета - Григорием Диденко и народным депутатом ВР - Арсением Пушкаренко", - написал нардеп.

По его словам, городу оказали помощь от Таллинна - мощный генератор для КП "Теплоснабжение города Одессы".

Посетили также места разрушения и обстрелов Одессы, чтобы мэр Таллинна своими глазами увидел преступления государства-террориста.

"Благодаря поддержке Михаила Килварта этим летом полсотни детей военных из Одесщины отдохнули в Таллинне. Запланирована поездка для наших детей и на следующий год", - добавил нардеп.