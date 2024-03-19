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Леонов: допомога героям в їх реабілітації через спорт - наше спільне надзавдання

Вівторок 19 березня 2024 09:03
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Леонов: допомога героям в їх реабілітації через спорт - наше спільне надзавдання Фото: допомога героям в їх реабілітації через спорт - наше надзавдання (facebook com)
Автор: Сергей Новиков

В Одесі відбувся другий етап другого всеукраїнського туру змагань з адаптивних видів спорту серед ветеранів "Сильні України". В змаганнях взяли участь понад 150 учасників - ветеранів, військових, курсантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата Олексія Леонова.

Герої змагались у веслуванні на тренажері, жимі лежачи, аеробайках та в ривку гирі. Головним суддею став Василь Вірастюк, чемпіон світу зі стронгмену.

Змагання відбулись за підтримки народного депутата України від фракції "Слуга народу" Олексія Леонова, Одеського державного університету внутрішніх справ, голови Одеської обласної ради від партії "Слуга народу" Григорія Діденко.

"Ветеранська політика - тест на вдячність та справедливість, які здає не лише держава, а й все суспільство. Ми зможемо виконати завдання президента та створити найкращу систему реабілітації в Україні. Ми здатні знаходити відповіді на будь-які складні запитання, коли маємо синергію, тобто - об'єднуємо зусилля держави, громадського сектору, бізнесу і просто активних громадян", - додав Леонов.

Леонов: допомога героям в їх реабілітації через спорт - наше спільне надзавдання

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