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Леонов: помощь героям в их реабилитации через спорт - наша общая сверхзадача

Вторник 19 марта 2024 09:03
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Леонов: помощь героям в их реабилитации через спорт - наша общая сверхзадача Фото: помощь героям в их реабилитации через спорт - наша сверхзадача (facebook com)
Автор: Сергей Новиков

В Одессе состоялся второй этап второго всеукраинского тура соревнований по адаптивным видам спорта среди ветеранов "Сильные Украины". В соревнованиях приняли участие более 150 участников - ветеранов, военных, курсантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Алексея Леонова.

Герои соревновались в гребле на тренажере, жиме лежа, аэробайках и в рывке гири. Главным судьей стал Василий Вирастюк, чемпион мира по стронгмену.

Соревнования прошли при поддержке народного депутата Украины от фракции "Слуга народа" Алексея Леонова, Одесского государственного университета внутренних дел, председателя Одесского областного совета от партии "Слуга народа" Григория Диденко.

"Ветеранская политика - тест на благодарность и справедливость, которые сдает не только государство, но и все общество. Мы сможем выполнить задачи президента и создать лучшую систему реабилитации в Украине. Мы способны находить ответы на любые сложные вопросы, когда есть синергия, то есть – объединяем усилия государства, общественного сектора, бизнеса и просто активных граждан", - добавил Леонов.

Леонов: помощь героям в их реабилитации через спорт - наша общая сверхзадача

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