Lenovo готує конкурента MacBook Neo: що відомо про IdeaPad Vibe

Сім кольорів та мінімалістичний дизайн

На відміну від бюджетного MacBook Neo від Apple, який пропонується у чотирьох кольорах, версія від Lenovo вийде одразу у семи варіантах:

ніжно-рожевому,

яскраво-жовтому,

теракотовому,

зеленому,

темно-синьому,

сріблястому,

бірюзовому.

Кожна версія має логотип Lenovo по центру кришки, виконаний у тон корпусу. Дисплей оточений тонкими рамками, а зверху по центру розташований блок вебкамери із видимою шторкою приватності.

Клавіатурна панель виконана у темно-сірому кольорі для всіх колірних варіантів корпусу (на відміну від рішення в Apple) з білими позначеннями на клавішах.

З обох боків від клавіатури розміщені решітки динаміків. Нижче розташований великий тачпад, центрований відносно клавіатури.

Ноутбук отримає сім кольорів та два процесори (скриншот: Windows Latest)

Повна перевага у портах над Apple

Портова система - це зона, де Lenovo обходить Apple. На правому боці новинки розташовані два роз'єми USB-A та кнопка живлення зі світлодіодним індикатором стану.

На лівому боці розміщені порт HDMI, два роз'єми USB-C, аудіороз'єм для навушників і слот для карт пам'яті microSD.

До слова, MacBook Neo постачається лише з двома портами USB-C та роз'ємом для навушників.

Версії Snapdragon та AMD без обмежень

З'ясувалося, що Lenovo створює IdeaPad Vibe щонайменше у двох процесорних конфігураціях:

на базі ARM-чипів Qualcomm Snapdragon,

на базі процесорів AMD.

Точні номери моделей та детальні специфікації наразі відсутні.

Виробник вирішив охопити покупців платформ ARM та x86 в одному дизайні та однаковій палітрі, не обмежуючись лише однією категорією чипів.

Новий Lenovo IdeaPad Vibe перевершить MacBook Neo за роз'ємами (скриншот: Windows Latest)

Реакція ринку та інші новинки Lenovo

Ще у березні фінансовий директор ASUS Нік Ву розповідав інвесторам, що Microsoft, Intel та AMD серйозно поставилися до виходу MacBook Neo, а вся екосистема ПК обговорювала заходи для боротьби з ним.

Apple принесла яскраві кольори та якість збірки в ціновий сегмент, який раніше техногігант ігнорував.

Вихід IdeaPad Vibe відбувається у складний період: слідом за появою MacBook Neo в індустрії розпочався дефіцит оперативної пам'яті, а Microsoft підвищила ліцензійні збори Windows для виробників обладнання.

Новий IdeaPad Vibe - не єдиний яскравий пристрій компанії, адже раніше з'явилися фото моноблока IdeaCentre All-in-One, створеного як відповідь на iMac.

Експерти також зафіксували інші неанонсовані пристрої: