Lenovo готує конкурента MacBook Neo: що відомо про IdeaPad Vibe

Lenovo готує до випуску новий бюджетний ноутбук IdeaPad Vibe, покликаний стати прямою відповіддю на MacBook Neo від Apple. У мережі з'явилися перші ексклюзивні зображення пристрою.
Про це інформує РБК-Україна з посиланням на Windows Latest.
На відміну від бюджетного MacBook Neo від Apple, який пропонується у чотирьох кольорах, версія від Lenovo вийде одразу у семи варіантах:
Кожна версія має логотип Lenovo по центру кришки, виконаний у тон корпусу. Дисплей оточений тонкими рамками, а зверху по центру розташований блок вебкамери із видимою шторкою приватності.
Клавіатурна панель виконана у темно-сірому кольорі для всіх колірних варіантів корпусу (на відміну від рішення в Apple) з білими позначеннями на клавішах.
З обох боків від клавіатури розміщені решітки динаміків. Нижче розташований великий тачпад, центрований відносно клавіатури.
Ноутбук отримає сім кольорів та два процесори (скриншот: Windows Latest)
Портова система - це зона, де Lenovo обходить Apple. На правому боці новинки розташовані два роз'єми USB-A та кнопка живлення зі світлодіодним індикатором стану.
На лівому боці розміщені порт HDMI, два роз'єми USB-C, аудіороз'єм для навушників і слот для карт пам'яті microSD.
До слова, MacBook Neo постачається лише з двома портами USB-C та роз'ємом для навушників.
З'ясувалося, що Lenovo створює IdeaPad Vibe щонайменше у двох процесорних конфігураціях:
Точні номери моделей та детальні специфікації наразі відсутні.
Виробник вирішив охопити покупців платформ ARM та x86 в одному дизайні та однаковій палітрі, не обмежуючись лише однією категорією чипів.
Ще у березні фінансовий директор ASUS Нік Ву розповідав інвесторам, що Microsoft, Intel та AMD серйозно поставилися до виходу MacBook Neo, а вся екосистема ПК обговорювала заходи для боротьби з ним.
Apple принесла яскраві кольори та якість збірки в ціновий сегмент, який раніше техногігант ігнорував.
Вихід IdeaPad Vibe відбувається у складний період: слідом за появою MacBook Neo в індустрії розпочався дефіцит оперативної пам'яті, а Microsoft підвищила ліцензійні збори Windows для виробників обладнання.
Новий IdeaPad Vibe - не єдиний яскравий пристрій компанії, адже раніше з'явилися фото моноблока IdeaCentre All-in-One, створеного як відповідь на iMac.
Експерти також зафіксували інші неанонсовані пристрої: