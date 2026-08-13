Lenovo готовит конкурента MacBook Neo: что известно об IdeaPad Vibe

Lenovo готовит к выпуску новый бюджетный ноутбук IdeaPad Vibe, призванный стать прямым ответом на MacBook Neo от Apple. В сети появились первые эксклюзивные изображения устройства.
Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на Windows Latest.
В отличие от бюджетного MacBook Neo от Apple, который предлагается в четырех цветах, версия от Lenovo выйдет сразу в семи вариантах:
Каждая версия имеет логотип Lenovo по центру крышки, исполненный в тон корпуса. Дисплей окружен тонкими рамками, а сверху по центру расположен блок вебкамеры с видимой шторкой конфиденциальности.
Клавиатурная панель выполнена в темно-сером цвете для всех цветовых вариантов корпуса (в отличие от решения Apple) с белыми обозначениями на клавишах.
По обе стороны от клавиатуры расположены решетки динамиков. Ниже расположен большой тачпад, центрированный по отношению к клавиатуре.
Ноутбук получит семь цветов и два процессора (скриншот: Windows Latest)
Портовая система - это зона, где Lenovo обходит Apple. На правой стороне новинки расположены два разьема USB-A и кнопка питания со светодиодным индикатором состояния.
На левой стороне расположен порт HDMI, два разьема USB-C, аудиоразьем для наушников и слот для карт памяти microSD.
К слову, MacBook Neo поставляется только с двумя портами USB-C и разъемом для наушников.
Выяснилось, что Lenovo создает IdeaPad Vibe по меньшей мере в двух процессорных конфигурациях:
Точные номера моделей и подробные спецификации пока отсутствуют.
Производитель решил охватить покупателей платформ ARM и x86 в одном дизайне и одинаковой палитре, не ограничиваясь одной категорией чипов.
Еще в марте финансовый директор ASUS Ник Ву рассказывал инвесторам, что Microsoft, Intel и AMD серьезно отнеслись к выходу MacBook Neo, а вся экосистема ПК обсуждала меры по борьбе с ним.
Apple принесла яркие цвета и качество сборки в ценовой сегмент, ранее игнорировавший техногигант.
Выход IdeaPad Vibe происходит в сложный период: вслед за появлением MacBook Neo в индустрии начался дефицит оперативной памяти, а Microsoft повысила лицензионное собрание Windows для производителей оборудования.
Новый IdeaPad Vibe - не единственное яркое устройство компании, ведь раньше появились фото моноблока IdeaCentre All-in-One, созданного как ответ на iMac.
Эксперты также зафиксировали другие неанонсированные устройства: