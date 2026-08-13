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Lenovo готовит конкурента MacBook Neo: что известно об IdeaPad Vibe

14:17 13.08.2026 Чт
3 мин
Apple получила достойного соперника в битве за клиентов
aimg Ольга Завада
Lenovo готовит яркий бюджетник (фото: Windows Latest)

Lenovo готовит к выпуску новый бюджетный ноутбук IdeaPad Vibe, призванный стать прямым ответом на MacBook Neo от Apple. В сети появились первые эксклюзивные изображения устройства.

Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на Windows Latest.

Семь цветов и минималистичный дизайн

В отличие от бюджетного MacBook Neo от Apple, который предлагается в четырех цветах, версия от Lenovo выйдет сразу в семи вариантах:

  • нежно-розовом,
  • ярко-желтом,
  • терракотовый,
  • зеленом,
  • темно-синем,
  • серебристом,
  • бирюзовом.

Каждая версия имеет логотип Lenovo по центру крышки, исполненный в тон корпуса. Дисплей окружен тонкими рамками, а сверху по центру расположен блок вебкамеры с видимой шторкой конфиденциальности.

Клавиатурная панель выполнена в темно-сером цвете для всех цветовых вариантов корпуса (в отличие от решения Apple) с белыми обозначениями на клавишах.

По обе стороны от клавиатуры расположены решетки динамиков. Ниже расположен большой тачпад, центрированный по отношению к клавиатуре.

Ноутбук получит семь цветов и два процессора (скриншот: Windows Latest)

Полное преимущество в портах над Apple

Портовая система - это зона, где Lenovo обходит Apple. На правой стороне новинки расположены два разьема USB-A и кнопка питания со светодиодным индикатором состояния.

На левой стороне расположен порт HDMI, два разьема USB-C, аудиоразьем для наушников и слот для карт памяти microSD.

К слову, MacBook Neo поставляется только с двумя портами USB-C и разъемом для наушников.

Версии Snapdragon и AMD без ограничений

Выяснилось, что Lenovo создает IdeaPad Vibe по меньшей мере в двух процессорных конфигурациях:

  • на базе ARM-чипов Qualcomm Snapdragon,
  • на основе процессоров AMD.

Точные номера моделей и подробные спецификации пока отсутствуют.

Производитель решил охватить покупателей платформ ARM и x86 в одном дизайне и одинаковой палитре, не ограничиваясь одной категорией чипов.

Новый Lenovo IdeaPad Vibe превзойдет MacBook Neo по разьемам (скриншот: Windows Latest)

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Реакция рынка и другие новинки Lenovo

Еще в марте финансовый директор ASUS Ник Ву рассказывал инвесторам, что Microsoft, Intel и AMD серьезно отнеслись к выходу MacBook Neo, а вся экосистема ПК обсуждала меры по борьбе с ним.

Apple принесла яркие цвета и качество сборки в ценовой сегмент, ранее игнорировавший техногигант.

Выход IdeaPad Vibe происходит в сложный период: вслед за появлением MacBook Neo в индустрии начался дефицит оперативной памяти, а Microsoft повысила лицензионное собрание Windows для производителей оборудования.

Новый IdeaPad Vibe - не единственное яркое устройство компании, ведь раньше появились фото моноблока IdeaCentre All-in-One, созданного как ответ на iMac.

Эксперты также зафиксировали другие неанонсированные устройства:

  • раскладной ThinkBook Project Swan,
  • первый трансформер Yoga на базе NVIDIA RTX Spark,
  • сверхтонкий ThinkBook.
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