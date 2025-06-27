Леннокс Льюїс дав остаточний прогноз на бій Усика з Дюбуа: "Це справжній чемпіон світу"

Прогноз Льюїса на бій Усик - Дюбуа 2

Колишній абсолютний чемпіон світу, який володів усіма основними поясами ще у 1999 році, наголосив, що Дюбуа за останній рік суттєво додав і зараз готовий до великої перемоги.

"Я думаю, він готовий. Він пройшов через випробування й труднощі. Він той, хто скидає королів. У нього є сила. Він вже був у цій ситуації. Він уже зустрічався з цим суперником, навіть відправляв його в нокдаун, тож знає, що потрібно робити. Було б чудово, якби він переміг - ще один британець на вершині", - сказав Льюїс.

При цьому британець визнає, що "це не легке завдання".

"Але він (Дюбуа - Ред.) точно той, хто може з ним впоратись. Він усе відпрацював. Він має відповідну підготовку. Це справжній чемпіон світу, і я думаю, він має великі шанси на перемогу. Він це зробить", - додав колишній спортсмен.