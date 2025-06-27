Леннокс Льюис дал окончательный прогноз на бой Усика с Дюбуа: "Это настоящий чемпион мира"

Прогноз Льюиса на бой Усик - Дюбуа 2

Бывший абсолютный чемпион мира, который владел всеми основными поясами еще в 1999 году, отметил, что Дюбуа за последний год существенно прибавил и сейчас готов к большой победе.

"Я думаю, он готов. Он прошел через испытания и трудности. Он тот, кто свергает королей. У него есть сила. Он уже был в этой ситуации. Он уже встречался с этим соперником, даже отправлял его в нокдаун, поэтому знает, что нужно делать. Было бы здорово, если бы он победил - еще один британец на вершине", - сказал Льюис.

При этом британец признает, что "это не легкая задача".

"Но он (Дюбуа - Ред.) точно тот, кто может с ней справиться. Он все отработал. Он имеет соответствующую подготовку. Это настоящий чемпион мира, и я думаю, он имеет большие шансы на победу. Он это сделает", - добавил бывший спортсмен.