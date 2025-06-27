Леннокс Льюис дал окончательный прогноз на бой Усика с Дюбуа: "Это настоящий чемпион мира"

Один из самых титулованных боксеров в истории супертяжелого веса Леннокс Льюис высказался относительно реванша между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью легенды бокса YouTube-каналу Frank Warren's Queensberry Promotions.
Бывший абсолютный чемпион мира, который владел всеми основными поясами еще в 1999 году, отметил, что Дюбуа за последний год существенно прибавил и сейчас готов к большой победе.
"Я думаю, он готов. Он прошел через испытания и трудности. Он тот, кто свергает королей. У него есть сила. Он уже был в этой ситуации. Он уже встречался с этим соперником, даже отправлял его в нокдаун, поэтому знает, что нужно делать. Было бы здорово, если бы он победил - еще один британец на вершине", - сказал Льюис.
При этом британец признает, что "это не легкая задача".
"Но он (Дюбуа - Ред.) точно тот, кто может с ней справиться. Он все отработал. Он имеет соответствующую подготовку. Это настоящий чемпион мира, и я думаю, он имеет большие шансы на победу. Он это сделает", - добавил бывший спортсмен.
Напомним, что Александр Усик стал абсолютным чемпионом мира в мае 2024 года, когда победил Тайсона Фьюри и добавил в свою коллекцию (WBO, WBA, IBF) титул WBC.
Впоследствии украинец оставил пояс IBF, чтобы провести второй бой против Фьюри, который наш атлет также выиграл в декабре. Теперь в Англии Усик снова будет иметь шанс вернуть этот пояс.
После поражения от Усика в августе 2023-го Дюбуа сумел одержать три победы подряд - он нокаутировал Джаррелла Миллера, Филипа Хрговича и Энтони Джошуа.
Это, очевидно, убедило Льюиса, что его соотечественник готов победить в этом реванше, который уже называют "боем века".
Победа над Усиком может стать вершиной взлета Дюбуа за последние два года. Однако впереди, вероятно, еще сложные вызовы: Джозеф Паркер, Дерек Чисора и другие бойцы элиты супертяжелого дивизиона.
Матч-реванш состоится в субботу, 19 июля 2025 года. Местом проведения станет Национальный стадион "Уэмбли" в Лондоне.
Однако главное событие вечера начнется уже в ночь на 20 июля по киевскому времени - примерно в полночь.
Поединок, скорее всего, будет транслироваться на MEGOGO. По крайней мере, каналы медиасервиса показывали все предыдущие значительные бои Усика.
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