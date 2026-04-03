Ленінградська область зазнала атаки дронів: під ударом опинилося оборонне підприємство

Що відомо про атаки дронів та ракет в тил РФ

Завдяки безпілотникам ЗСУ вдалось на 40% знищити потужності російського порту Приморськ на Балтійському морі. Він використовується для зберігання нафти.

Крім того, лише за останній тиждень березня морський експорт сировини з РФ обвалився, що призвело до втрати Кремлем понад 1 млрд доларів доходів.

А в тимчасово окупованому Криму атака дронів призвела до масового блекауту в багатьох районах півострова. Без світла залишились Джанкой, Красноперекопськ, Армянськ, Саки та Феодосія.