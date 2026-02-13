UA

Лекції з псевдоісторії? Сибіга іронічно відреагував на Мединського в делегації РФ

Фото: міністр закордонних справ України Андрій Сибіга (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Антон Корж

Невідомо, що означає повернення до делегації РФ псевдоісторика та помічника російського диктатора Володимира Путіна - Володимира Мединського. Можливо, чергові лекції з російської псевдоісторії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ України Андрія Сибіги під час спілкування з пресою у кулуарах Мюнхенської конференції з безпеки.

Сибіга зазначив, що участь Мединського в переговорному процесі поки що коментувати важко. Втім, усі пам'ятають попередній досвід "спілкування" із цим персонажем.

"Подивимося. Прокоментувати я зможу після зустрічі, що означає прибуття цього пана, якого ви назвали. Але ми дуже добре пам’ятаємо. Попередній досвід свідчить, що, як завжди, будуть начитуватися якісь історичні псевдолекції. Україна цього не потребує", - зазначив міністр.

Сибіга додав, що ніхто Україні її історію диктувати не буде, натякаючи, що всерйоз сприймати Мединського на переговорах не планують. Україна, за словами міністра, зосереджена на конкретному результаті і поки що здається, що після двох раундів в Абу-Дабі є прогрес.

Наступний раунд переговорів: що відомо

Зранку 13 лютого прес-секретар російського диктатора Дмитро Пєсков повідомив, що наступний раунд тристоронніх переговорів відбудеться вже 17-18 лютого. Місцем переговорів на цей раз обрали Женеву.

Також стало відомо, що Путін відправить на переговори з Україною щонайменше 15 осіб. Один із них - заступник глави МЗС Михайло Галузін: він відомий, як впертий "яструб" та ворог України. Інший персонаж - це Мединський, який любить брехати про Україну, дарма що сам звідти родом.

Президент України Володимир Зеленський вже затвердив склад делегації переговорів з РФ. До неї увійдуть секретар РНБО Рустем Умеров, голова ОПУ Кирило Буданов та інші.

