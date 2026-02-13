Лекції з псевдоісторії? Сибіга іронічно відреагував на Мединського в делегації РФ

Сибіга зазначив, що участь Мединського в переговорному процесі поки що коментувати важко. Втім, усі пам'ятають попередній досвід "спілкування" із цим персонажем.

"Подивимося. Прокоментувати я зможу після зустрічі, що означає прибуття цього пана, якого ви назвали. Але ми дуже добре пам’ятаємо. Попередній досвід свідчить, що, як завжди, будуть начитуватися якісь історичні псевдолекції. Україна цього не потребує", - зазначив міністр.

Сибіга додав, що ніхто Україні її історію диктувати не буде, натякаючи, що всерйоз сприймати Мединського на переговорах не планують. Україна, за словами міністра, зосереджена на конкретному результаті і поки що здається, що після двох раундів в Абу-Дабі є прогрес.