LEGO выпустит спорткар совместно с Formula 1

Компания LEGO, в сотрудничестве с McLaren Formula 1, разработала уникальный спорткар, который поразит всех не только функциональностью, но и изысканным дизайном. Конструктор станет отличной находкой для преданных коллекционеров, а также любителей скоротать вечера за сборкой пластмассовых кирпичиков.

"Версия шедевра LEGO Technic McLaren Formula 1 полностью создана по модели версии в натуральную величину с цилиндровым двигателем V6 с подвижными поршнями, рулем, который активируется из кабины, подвеской и блокировкой дифференциала", - отмечает пресс-служба.

Конструктор предлагает поклонникам гонок спорткар, который в длину достигает 65 сантиметров. Его ширина составляет 27 сантиметров, а высота - 13 сантиметров. В целом модель состоит из 1432 деталей, которые можно также облепить спонсорскими наклейками, чтобы сделать спорткар еще более ярким и впечатляющим.

Sometimes everything just… clicks. The new LEGO Technic McLaren F1 Race Car is our tribute to the skills & teamwork at @McLarenF1 Racing #McLaren #LEGOTechnic #F1 pic.twitter.com/2GJcPlHDeX — LEGO (@LEGO_Group) February 8, 2022

Как отмечает руководитель отдела продуктов LEGO Нилс Хенрик Хорстед, компания продолжает развивать свое партнерство с McLaren, чтобы и дальше вдохновлять поклонников, каждый раз совершенствуя конструктор и делая его максимально приближенным к реальным экспонатам.

"Мы рады представить необычную модель LEGO Technic нашего автомобиля McLaren F1: веселого и захватывающего продукта, который предоставляет поклонникам практическую интерпретацию нового дизайн автомобиля F1 2022 года. Это стало возможным благодаря ловкому сотрудничеству с командой the LEGO Group, которая действительно приняла дух нашего смелого подхода к дизайну. Конечный продукт выглядит фантастически, и мы не можем дождаться, чтобы сделать его доступным для наших поклонников", - заявил исполнительный директор по техническим вопросам McLaren Racing Джеймс Ки.