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LEGO выпустит спорткар совместно с Formula 1

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Четверг 10 февраля 2022 19:26
LEGO выпустит спорткар совместно с Formula 1 Фото: LEGO выпустит спорткар совместно с Formula 1 (пресслужба LEGO)
Автор: Сергей Пышкин

Компания LEGO, в сотрудничестве с McLaren Formula 1, разработала уникальный спорткар, который поразит всех не только функциональностью, но и изысканным дизайном. Конструктор станет отличной находкой для преданных коллекционеров, а также любителей скоротать вечера за сборкой пластмассовых кирпичиков.

О новом спорткаре от LEGO - в материале РБК-Украина.

"Версия шедевра LEGO Technic McLaren Formula 1 полностью создана по модели версии в натуральную величину с цилиндровым двигателем V6 с подвижными поршнями, рулем, который активируется из кабины, подвеской и блокировкой дифференциала", - отмечает пресс-служба.

Конструктор предлагает поклонникам гонок спорткар, который в длину достигает 65 сантиметров. Его ширина составляет 27 сантиметров, а высота - 13 сантиметров. В целом модель состоит из 1432 деталей, которые можно также облепить спонсорскими наклейками, чтобы сделать спорткар еще более ярким и впечатляющим.

Как отмечает руководитель отдела продуктов LEGO Нилс Хенрик Хорстед, компания продолжает развивать свое партнерство с McLaren, чтобы и дальше вдохновлять поклонников, каждый раз совершенствуя конструктор и делая его максимально приближенным к реальным экспонатам.

"Мы рады представить необычную модель LEGO Technic нашего автомобиля McLaren F1: веселого и захватывающего продукта, который предоставляет поклонникам практическую интерпретацию нового дизайн автомобиля F1 2022 года. Это стало возможным благодаря ловкому сотрудничеству с командой the LEGO Group, которая действительно приняла дух нашего смелого подхода к дизайну. Конечный продукт выглядит фантастически, и мы не можем дождаться, чтобы сделать его доступным для наших поклонников", - заявил исполнительный директор по техническим вопросам McLaren Racing Джеймс Ки.

Напомним, РБК-Украина писало об уникальных украинских разработках, среди которых умный стол от Norm, который оборудован всем необходимым для вашего комфорта, а также трекер для животных ZooZy, что способен заботиться о здоровье вашего любимца вместе с вами.

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