LEGO випустить спорткар спільно з Formula 1

Компанія LEGO, у співпраці з McLaren Formula 1, розробила унікальний спорткар, який вразить усіх не лише функціональністю, але і вишуканим дизайном. Конструктор стане чудовою знахідкою для відданих колекціонерів, а також любителів скоротати вечори за збіркою пластмасових цеглинок.

Про новий спорткар від LEGO - в матеріалі РБК-Україна .

"Версія шедевра LEGO Technic McLaren Formula 1 повністю створена за моделлю версії в натуральну величину з циліндровим двигуном V6 з рухомими поршнями, кермом, що активується з кабіни, підвіскою та блокуванням диференціала", - відзначає пресслужба.

Конструктор пропонує шанувальникам перегонів спорткар, який у довжину досягає 65 сантиметрів. Його ширина становить 27 сантиметрів, а висота - 13 сантиметрів. Загалом модель складається із 1432 деталей, які можна також обліпити спонсорськими наклейками, аби зробити спорткар ще більш яскравим та вражаючим.

Sometimes everything just… clicks. The new LEGO Technic McLaren F1 Race Car is our tribute to the skills & teamwork at @McLarenF1 Racing #McLaren #LEGOTechnic #F1 pic.twitter.com/2GJcPlHDeX — LEGO (@LEGO_Group) February 8, 2022

Як відзначає керівник відділу продуктів LEGO Нілс Хенрік Хорстед, компанія продовжує розвивати своє партнерство з McLaren, аби й надалі надихати шанувальників, щоразу удосконалюючи конструктор та роблячи його максимально наближеним до реальних експонатів.

"Ми раді представити незвичайну модель LEGO Technic нашого автомобіля McLaren F1: веселого та захоплюючого продукту, який надає шанувальникам практичну інтерпретацію нового дизайн автомобіля F1 2022 року. Це стало можливим завдяки спритній співпраці з командою the LEGO Group, яка справді прийняла дух нашого сміливого підходу до дизайну. Кінцевий продукт виглядає фантастично, і ми не можемо дочекатися, щоб зробити його доступним для наших шанувальників", - заявив виконавчий директор з технічних питань McLaren Racing Джеймс Кі.