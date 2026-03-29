Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Уже не Lego? У Rheinmetall висловили захоплення інноваціями України в захисті від РФ

20:03 29.03.2026 Нд
2 хв
Компанія фактично вибачилася за заяви свого гендиректора
aimg Едуард Ткач
Фото: компанія підкреслила, що українці роблять неоціненний внесок (Getty Images)

У Rheinmetall заявили, що захоплюються інноваціями України після того, як раніше гендиректор цієї компанії знецінив українські дрони та їхніх виробників, назвавши це "грою в Lego".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост компанії в соцмережі Х.

"Ми глибоко поважаємо величезні зусилля українського народу щодо захисту від російського нападу, які тривають уже понад чотири роки", - йдеться в публікації.

Там підкреслили, що кожна жінка і кожен чоловік в Україні роблять "неоціненний внесок", а особлива заслуга полягає в тому, що країна веде боротьбу з високою ефективністю навіть за обмежених ресурсів.

"Інноваційна сила та бойовий дух українського народу надихають нас. Ми вдячні за можливість надати підтримку, використовуючи наявні в нашому розпорядженні ресурси", - резюмували в Rheinmetall.

Що передувало

Нагадаємо, буквально вчора гендиректор Rheinmetall Армін Паппергер зневажливо оцінив українські дрони, заявивши, що їхнє виробництво нагадує "гру в Lego", а рівень розробки не можна порівняти з технологіями великих західних концернів.

Крім цього, він назвав виробників безпілотників "українськими домогосподарками", у яких "на кухні є 3D-принтери" для виробництва деталей для дронів.

"Це як грати з Lego. У чому інновація України? У них немає якогось технологічного прориву", - підкреслив він.

Пізніше українські виробники дронів відповіли Паппергеру, заявивши, що зараз настала ера "домогосподарок", якщо дрони вітчизняного виробництва приносять результат.

