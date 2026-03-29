Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Уже не Lego? В Rheinmetall выразили восхищение инновациями Украины в защите от РФ

20:03 29.03.2026 Вс
2 мин
Компания фактически извинилась за заявления своего гендиректора
aimg Эдуард Ткач
Фото: компания подчеркнула, что украинцы вносят неоценимый вклад (Getty Images)

В Rheinmetall заявили, что восхищаются инновациями Украины после того, как ранее гендиректор этой компании обесценил украинские дроны и их производителей, назвав это "игрой в Lego".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост компании в соцсети Х.

"Мы глубоко уважаем огромные усилия украинского народа по защите от российского нападения, которые продолжаются уже более четырех лет", - говорится в публикации.

Там подчеркнули, что каждая женщина и каждый мужчина в Украине вносят "неоценимый вклад", а особая заслуга состоит в том, страна ведет борьбу с высокой эффективностью даже при ограниченных ресурсах.

"Инновационная сила и боевой дух украинского народа вдохновляют нас. Мы благодарны за возможность оказать поддержку, используя имеющиеся в нашем распоряжении ресурсы", - резюмировали в Rheinmetall.

Что предшествовало

Напомним, буквально вчера гендиректор Rheinmetall Армин Паппергер пренебрежительно оценил украинские дроны, заявив, что из производство напоминает "игру в Lego", а уровень разработкой не сравним с технологиями крупных западных концернов.

Помимо этого, он назвал производителей беспилотников "украинскими домохозяйками", у которых "на кухне есть 3D-принтеры" для производства деталей для дронов.

"Это как играть с Lego. В чем инновация Украины? У них нет какого-то технологического прорыва", - подчеркнул он.

Позже украинские производители дронов ответили Паппергеру, заявив, что сейчас наступила эра "домохозяек", если дроны отечественного производства приносят результат.

