Уже не Lego? В Rheinmetall выразили восхищение инновациями Украины в защите от РФ

"Мы глубоко уважаем огромные усилия украинского народа по защите от российского нападения, которые продолжаются уже более четырех лет", - говорится в публикации.

Там подчеркнули, что каждая женщина и каждый мужчина в Украине вносят "неоценимый вклад", а особая заслуга состоит в том, страна ведет борьбу с высокой эффективностью даже при ограниченных ресурсах.

"Инновационная сила и боевой дух украинского народа вдохновляют нас. Мы благодарны за возможность оказать поддержку, используя имеющиеся в нашем распоряжении ресурсы", - резюмировали в Rheinmetall.

Что предшествовало

Напомним, буквально вчера гендиректор Rheinmetall Армин Паппергер пренебрежительно оценил украинские дроны, заявив, что из производство напоминает "игру в Lego", а уровень разработкой не сравним с технологиями крупных западных концернов.