Легкі танки AMX-10RC прибули в Україну, частина вже на передовій, - Міноборони Франції

"Розвідувальні бронемашини AMX-10 RC, обіцяні Францією на початку січня, щойно прибули в Україну", - йдеться у заяві.

За його словами, деякі з них вже були відправлені на передову.

Відправка повинна була відбутися через два місяці після оголошення, щоб підготувати екіпажі та навчити їх у Сомюрській кавалерійській школі та в таборі Канжуерс, потім відправити легкі танки.

"Я розглядаю можливість проведення другої хвилі сесій. Я готую низку рішень для президента Франції Емманюеля Макрона, бо про ці легкі танки починає добре дбати український партнер", - додав міністр.