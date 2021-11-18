О легитимности Лукашенко и отмене санкций не может быть и речи, - президент Литвы

"Ни об отмене санкций, ни о легитимности Лукашенко, ни о его режиме не может быть и речи", - цитирует издание Науседу.

Президент напомнил, что санкции против режима Лукашенко вводились в то время, когда массово нарушались права белорусов. Он также добавил, что Евросоюз уже начал реагировать на гибридную атаку с использованием мигрантов, организованную властями Беларуси.

"Так что ни о каком признании Лукашенко президентом Беларуси не может быть и речи, потому что выборы 2020 года были незаконными, сфальсифицированными, а результат неузнаваем", - уточнил Науседа.

Комментируя миграционный кризис на границе ЕС литовский президент отметил, что его решение заключается в возвращении мигрантов домой. Однако, признал Науседа, без участия Лукашенко разрешить эту ситуацию практически невозможно.