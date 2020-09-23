ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Легитимность Лукашенко не признала Канада

Автор: Андрей Козловский

Сегодня, 23 сентября, министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань заявил, что Александр Лукашенко не является легитимным президентом Беларуси. Он считает, что белорусские выборы были сфальсифицированными.

Об этом Шампань написал в своем Twitter.

"Канада осуждает необъявленную инаугурацию Лукашенко после сфальсифицированных выборов. Ему не хватает легитимности как демократически избранному лидеру", - заявил Шампань.

Также он призвал провести свободные и справедливые выборы для народа Беларуси.

Самые читаемые новости

"Мы координируем с международным сообществом надлежащее реагирование", - добавил глава ведомства.

Отметим, что в среду, 23 сентября, Александр Лукашенко вступил на новый президентский срок во время тайной инаугурации в Минске. В то же время Европейский союз и оппозиция Беларуси не признает результатов выборов и считают их сфальсифицированными.

Напомним, Польша также присоединилась к странам, которые не признают легитимность Александра Лукашенко на посту президента Беларуси.

Кроме того, о не легитимности Лукашенко на посту президента Беларуси заявили Германия, Дания и Чехия.

Вместе с тем, фарсом и не легитимностью назвали сегодняшнюю инаугурацию Лукашенко в Словакии и Литве.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Беларусь