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Легіонери, які "засвітилися" в рейді в Бєлгородську область, готують наступ на Москву, - Times

Фото: легіонери, які брали участь у рейді до Бєлгородської області, готують наступ на Москву (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Добровольці з легіону "Свобода Росії", які брали участь у недавньому рейді до Бєлгородської області, вербують росіян у свої лави. Коли сил стане достатньо, там не виключають, що спробують атакувати Москву.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times.

Як розповів речник легіону з позивним "Цезар", "тисячі претендентів" з Росії хочуть потрапити до їхнього підрозділу. Вони, за його словами, потрапляють до України через "певні нейтральні прикордонні держави".

"У нас є постійний потік новобранців, і він росте", - каже він.

"Цезар" каже, що підрозділ продовжуватиме рейди на кордоні, поки їх сили не будуть достатньо великими, щоб атакувати Москву.

"У нас є значні можливості. У нас є міномети, бронемашини, ПЗРК "Стінгер", переносні протитанкові комплекси та дуже ефективні розвідувальні безпілотники", - зазначає легіонер.

За його словами, зараз у Легіоні "Свобода Росії" налічується від 500 до 1000 бійців.

"Ми не злочинці і не приватна військова компанія, як "Вагнера". Усі ми є громадянами РФ. Деякі з нас раніше служили у ЗСУ", - заявив речник.

Інциденти у Москві

Буквально 22 травня над центром Москви помітили прапор легіону "Свобода Росії", що летить, якраз у той час, коли бійці легіону знаходилися в рейді в Білгородській області.

Останнім часом неспокійно не тільки у прикордонних районах Росії, а й у самій Москві. Наприклад, учора, 30 травня, столицю Росії атакували десятки дронів, деякі з яких потрапили до житлових багатоповерхівок. У Шойгу зменшили кількість безпілотників у 4 рази.

А 3 травня у Росії заявили про атаку безпілотників на Кремль.

Для довідки

Легіон "Свобода Росії" - підрозділ, сформований з російських військовополонених і добровольців. Про легіон стало відомо як про перший підрозділ ЗСУ, до якого входять громадяни РФ.

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