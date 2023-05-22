Над центром Москви помітили прапор легіону "Свобода Росії" (відео)

Сьогодні, 22 травня, над центром Москви літає прапор легіону "Свобода Росії". Бійці цього підрозділу зараз беруть участь в операції у Бєлгородській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на легіон "Свобода Росії" у Telegram.

"Поки ми ведемо визвольні бої у прикордонні, наш прапор літає у центрі Москви", - сказано у повідомленні легіону.

Там також подякували всім росіянам, які підтримують їхню боротьбу проти путінського режиму.

Легіон "Свобода Росії"

Легіон "Свобода Росії" - це підрозділ Збройних сил України, який допомагає нашій країні захищатись від російського вторгнення.

Бійці легіону зараз беруть участь у рейді в Бєлгородській області. Метою таких дій, за даними Головного управління розвідки, є створення "зони безпеки" в регіоні для захисту українців.