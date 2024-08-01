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Легіонери ГУР показали, як нищать склади і засоби РЕБ у прикордонних районах РФ

Фото: легіонери ГУР показали, як знищують склади росіян (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Легіонери Головного управління розвідки Міноборони атакували склади та засоби РЕБ ворога на прикордонних територіях. Бійці показали кадри бойової роботи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ГУР Міноборони.

На відео зафіксована робота воїнів тактичної групи "Афіна" Міжнародного легіону ГУР. Бійці за допомогою FPV-дронів нищать ворожі цілі.

Бійці атакували низку об'єктів у Сумській області поблизу державного кордону.

"Від майстерних влучних ударів FPV-дронами палають російські польові склади боєприпасів, місця розташування особового складу ворога та його засоби РЕБ", - йдеться у повідомленні.

 

 

Ситуація на полі бою

Зазначимо, що окупаційні війська продовжують посилювати штурми на фронті. У травні 2024 року росіяни відкрили новий напрямок, пішовши у наступ на півночі Харківської області. Бої дійшли до міста Вовчанська, але далі окупанти не просунулися.

За словами президента Володимира Зеленського, росіяни вже не зможуть захопити Харків. Він заявив, що окупанти змінили ціль і тепер зосереджені на Покровському напрямку. За даними Генштабу ЗСУ, там відбувається найбільше бої.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський наголошує, що бої тривають по всій лінії фронту на сході України, а позицію змінюються по кілька разів на добу.

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