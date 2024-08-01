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Легионеры ГУР показали, как уничтожают склады и средства РЭБ в приграничных районах РФ

Фото: легионеры ГУР показали, как уничтожают склады россиян (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Легионеры Главного управления разведки Минобороны атаковали склады и средства РЭБ врага на приграничных территориях. Бойцы показали кадры боевой работы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГУР Минобороны.

На видео зафиксирована работа воинов тактической группы "Афина" Международного легиона ГУР. Бойцы с помощью FPV-дронов уничтожают вражеские цели.

Бойцы атаковали ряд объектов в Сумской области вблизи государственной границы.

"От искусных точных ударов FPV-дронами горят российские полевые склады боеприпасов, местонахождение личного состава врага и его средства РЭБ", - говорится в сообщении.

 

 

Ситуация на поле боя

Отметим, что оккупационные войска продолжают усиливать штурмы на фронте. В мае 2024 годе россияне открыли новое направление, пойдя в наступление на севере Харьковской области. Бои дошли до города Волчанска, но дальше оккупанты не продвинулись.

По словам президента Владимира Зеленского, россияне уже не смогут захватить Харьков. Он заявил, что оккупанты изменили цель и теперь сосредоточены на Покровском направлении. По данным Генштаба ВСУ, там происходит больше всего бои.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отмечает, что бои идет по всей линии фронта на востоке Украины, а позицию меняются по несколько раз в сутки.

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