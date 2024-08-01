Легіонери ГУР показали, як нищать склади і засоби РЕБ у прикордонних районах РФ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ГУР Міноборони.

"Від майстерних влучних ударів FPV-дронами палають російські польові склади боєприпасів, місця розташування особового складу ворога та його засоби РЕБ", - йдеться у повідомленні.

Ситуація на полі бою

Зазначимо, що окупаційні війська продовжують посилювати штурми на фронті. У травні 2024 року росіяни відкрили новий напрямок, пішовши у наступ на півночі Харківської області. Бої дійшли до міста Вовчанська, але далі окупанти не просунулися.

За словами президента Володимира Зеленського, росіяни вже не зможуть захопити Харків. Він заявив, що окупанти змінили ціль і тепер зосереджені на Покровському напрямку. За даними Генштабу ЗСУ, там відбувається найбільше бої.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський наголошує, що бої тривають по всій лінії фронту на сході України, а позицію змінюються по кілька разів на добу.

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