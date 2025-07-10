Легіонера клубу УПЛ затримали на кордоні: до справи залучили МЗС

Гамбійський нападник львівського "Руха" Бабубакарр Фаал не може приєднатися до команди, яка готується до нового сезону УПЛ. Футболіст має проблеми на кордоні України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційну заяву ФК "Рух" .

Що трапилось з Фаалом

Громадянин Гамбії Фаал застряг на молдовсько-українському кордоні та не може дістатися до України.

У нього виникли проблеми з українською візою, проте саме молдовська сторона через низку бюрократичних обмежень не випускає його зі своєї країни.

Реакція "Руха"

Через це львівський клуб "Рух офіційно звернувся до Міністерства зовнішніх справ Молдови та апарату президента цієї країни за дипломатичною підтримкою.

"Оскільки наші країни мають дружні та добросусідські стосунки, "Рух" просить врахувати складну ситуацію, яка наразі склалась в Україні, та надати Бабукарру Фаалу необхідну юридичну допомогу", - йдеться в офіційній заяві клубу.

Львів'яни наголошують, що Фаал офіційно оформлений у "Руху" та має діючу посвідку на проживання в Україні. Також клуб готовий самостійно покрити усі витрати, пов'язані з транспортуванням і оформленням, і просить молдовську сторону надати необхідну допомогу для пришвидшення приїзду гравця в Україну.

Наразі ситуація ще вирішується.

Хто такий Бабубакарр Фаал

22-річний гамбійський нападник. Уродженець столиці країни – Банжула, де й почав кар'єру в місцевому клубі "Хокс".

У 2023-му перебрався до хорватського "Орієнта". У лютому 2025-го підписав контракт з "Рухом" до літа 2027 року. У весняній частині УПЛ зіграв 11 матчів у яких забив три голи та віддав одну результативну передачу. Transfermarkt оцінює нападника у 450 тисяч євро.