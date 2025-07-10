ua en ru
Чт, 10 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Легионера клуба УПЛ задержали на границе: к делу привлекли МИД

Львов, Четверг 10 июля 2025 16:29
UA EN RU
Легионера клуба УПЛ задержали на границе: к делу привлекли МИД Фото: Бабубакарр Фаал (ФК "Рух")
Автор: Андрей Костенко

Гамбийский нападающий львовского "Руха" Бабубакарр Фаал не может присоединиться к команде, которая готовится к новому сезону УПЛ. Футболист имеет проблемы на границе Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальное заявление ФК "Рух".

Что случилось с Фаалом

Гражданин Гамбии Фаал застрял на молдавско-украинской границе и не может добраться до Украины.

У него возникли проблемы с украинской визой, однако именно молдавская сторона из-за ряда бюрократических ограничений не выпускает его из своей страны.

Реакция "Руха"

Из-за этого львовский клуб "Рух" официально обратился в Министерство иностранных дел Молдовы и аппарат президента этой страны за дипломатической поддержкой.

"Поскольку наши страны имеют дружеские и добрососедские отношения, "Рух" просит учесть сложную ситуацию, которая сейчас сложилась в Украине, и предоставить Бабукарру Фаалу необходимую юридическую помощь", - говорится в официальном заявлении клуба.

Львовяне отмечают, что Фаал официально оформлен в "Рухе" и имеет действующий вид на жительство в Украине. Также клуб готов самостоятельно покрыть все расходы, связанные с транспортировкой и оформлением, и просит молдавскую сторону оказать необходимую помощь для ускорения приезда игрока в Украину.

Сейчас ситуация еще решается.

Кто такой Бабубакарр Фаал

22-летний гамбийский нападающий. Уроженец столицы страны - Банжула, где и начал карьеру в местном клубе "Хокс".

В 2023-м перебрался в хорватский "Ориент". В феврале 2025-го подписал контракт с "Рухом" до лета 2027 года. В весенней части УПЛ сыграл 11 матчей в которых забил три гола и отдал одну результативную передачу. Transfermarkt оценивает нападающего в 450 тысяч евро.

Ранее сообщили, что "Кривбасс" усилился одноклубником Неймара.

Также стали известны точные даты и время всех матчей первого тура УПЛ-2025/26.

Читайте РБК-Украина в Google News
Футбол УПЛ
Новости
В Киеве застрелили полковника СБУ: что известно
В Киеве застрелили полковника СБУ: что известно
Аналитика
Хаос в БЭБ. Почему власть "срезала" победителя конкурса и пошла на конфликт с Западом
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Хаос в БЭБ. Почему власть "срезала" победителя конкурса и пошла на конфликт с Западом