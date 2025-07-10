"Кривбас" підсилився одноклубником Неймара

Криворізький "Кривбас" продовжує активно підсилювати склад перед стартом нового сезону. Черговим новачком команди став 19-річний бразильський вінгер Гільєрме Баїя, останнім клубом якого був "Сантос".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу .

Що відомо про Гільєрме Баїю

З футболістом підписано контракт строком на чотири роки. "Кривбас" досяг угоди щодо повноцінного трансферу гравця. Сума не розголошується.

Баїя – вихованець бразильських футбольних академій, який пройшов шлях від юнацьких команд "Інтернасьонала" з Порту-Алегрі до молодіжного складу "Сантоса". Саме в цій команді він провів минулий сезон, відзначившись трьома голами у десяти поєдинках.

Новий вінгер "Кривбаса" – гравець флангового нападу, лівоногий, невисокий, але моторний і технічний. У команді він виступатиме під 14-м номером. Його перехід – це ставка на перспективу: у криворізькому клубі сподіваються, що молодий бразилець зможе проявити себе в УПЛ і додати команді швидкості та креативу на фланзі.

Трансфери "Кривбаса" влітку 2025 року

ФК "Кривбас" під керівництвом нового тренера – нідерландського фахівця Патріка ван Леувена активно зміцнює склад перед стартом сезону-2025/26.

Окрім Гільєрме Баїя, клуб вже оголосив про такі літні трансфери: