"Кривбас" підсилився одноклубником Неймара
Криворізький "Кривбас" продовжує активно підсилювати склад перед стартом нового сезону. Черговим новачком команди став 19-річний бразильський вінгер Гільєрме Баїя, останнім клубом якого був "Сантос".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.
Що відомо про Гільєрме Баїю
З футболістом підписано контракт строком на чотири роки. "Кривбас" досяг угоди щодо повноцінного трансферу гравця. Сума не розголошується.
Баїя – вихованець бразильських футбольних академій, який пройшов шлях від юнацьких команд "Інтернасьонала" з Порту-Алегрі до молодіжного складу "Сантоса". Саме в цій команді він провів минулий сезон, відзначившись трьома голами у десяти поєдинках.
Новий вінгер "Кривбаса" – гравець флангового нападу, лівоногий, невисокий, але моторний і технічний. У команді він виступатиме під 14-м номером. Його перехід – це ставка на перспективу: у криворізькому клубі сподіваються, що молодий бразилець зможе проявити себе в УПЛ і додати команді швидкості та креативу на фланзі.
Трансфери "Кривбаса" влітку 2025 року
ФК "Кривбас" під керівництвом нового тренера – нідерландського фахівця Патріка ван Леувена активно зміцнює склад перед стартом сезону-2025/26.
Окрім Гільєрме Баїя, клуб вже оголосив про такі літні трансфери:
- Анте Бекавач – 23‑річний хорватський лівий захисник, підписав контракт на три роки після переходу з боснійського "Посуш'є".
- Олександр Кемкін – 22‑річний воротар, приєднався до "Кривбаса" на правах оренди з "Карпат".
- Бар Лін – 20‑річний ізраїльський правий вінгер, перейшов з "Маккабі" (Тель-Авів) також орендою.
- Тьяго Боржес – з 20-річним бразильським лівим захисником з "Америки Мінейро" підписано контракт на чотири роки.
Раныше розповыли, як "Динамо" і "Шахтар" втратили понад 50 млн доларів.
Також стали відомі точні дати та час усіх матчів першого туру УПЛ-2025/26.