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"Кривбас" підсилився одноклубником Неймара

Кривий Ріг, Четвер 10 липня 2025 15:16
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"Кривбас" підсилився одноклубником Неймара Фото: Гільєрме Баїя - гравець "Кривбаса" (ФК "Кроивбас")
Автор: Андрій Костенко

Криворізький "Кривбас" продовжує активно підсилювати склад перед стартом нового сезону. Черговим новачком команди став 19-річний бразильський вінгер Гільєрме Баїя, останнім клубом якого був "Сантос".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

Що відомо про Гільєрме Баїю

З футболістом підписано контракт строком на чотири роки. "Кривбас" досяг угоди щодо повноцінного трансферу гравця. Сума не розголошується.

Баїя – вихованець бразильських футбольних академій, який пройшов шлях від юнацьких команд "Інтернасьонала" з Порту-Алегрі до молодіжного складу "Сантоса". Саме в цій команді він провів минулий сезон, відзначившись трьома голами у десяти поєдинках.

Новий вінгер "Кривбаса" – гравець флангового нападу, лівоногий, невисокий, але моторний і технічний. У команді він виступатиме під 14-м номером. Його перехід – це ставка на перспективу: у криворізькому клубі сподіваються, що молодий бразилець зможе проявити себе в УПЛ і додати команді швидкості та креативу на фланзі.

Трансфери "Кривбаса" влітку 2025 року

ФК "Кривбас" під керівництвом нового тренера – нідерландського фахівця Патріка ван Леувена активно зміцнює склад перед стартом сезону-2025/26.

Окрім Гільєрме Баїя, клуб вже оголосив про такі літні трансфери:

  • Анте Бекавач – 23‑річний хорватський лівий захисник, підписав контракт на три роки після переходу з боснійського "Посуш'є".
  • Олександр Кемкін – 22‑річний воротар, приєднався до "Кривбаса" на правах оренди з "Карпат".
  • Бар Лін – 20‑річний ізраїльський правий вінгер, перейшов з "Маккабі" (Тель-Авів) також орендою.
  • Тьяго Боржес – з 20-річним бразильським лівим захисником з "Америки Мінейро" підписано контракт на чотири роки.

Раныше розповыли, як "Динамо" і "Шахтар" втратили понад 50 млн доларів.

Також стали відомі точні дати та час усіх матчів першого туру УПЛ-2025/26.

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