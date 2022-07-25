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Легионер "Шахтера" нашел прибежище в рядах новичка АПЛ

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Лондон, Понедельник 25 июля 2022 20:56
Легионер "Шахтера" нашел прибежище в рядах новичка АПЛ Фото: Манор Соломон перебрался на Туманный Альбион (twitter.com/fulhamfc)
Автор: Антон Федорцив

Очередным легионером, покинувшим донецкий "Шахтер" во время войны, стал вингер Манор Соломон. Он будет выступать за лондонский "Фулхэм".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

Израильтянин сменил УПЛ на английскую Премьер-лигу. В составе "коттеджеров" он проведет минимум сезон.

"Фулхэм" арендовал Соломона на год. Легионер "горняков" воспользовался правилом ФИФА, позволяющем иностранцам временно покинуть чемпионат Украины без получения согласия здешних клубов.

Соломон является воспитанником "Маккаби" из Петах-Тиквы. В "Шахтере" он перешел в январе 2019 года за 6 млн евро. С тех пор вингер провел в составе "горняков" 106 матчей во всех турнирах, в которых забил 22 мяча и оформил 9 ассистов.

Израильский талант дважды стал чемпионом Украины, а также по одному разу победил в Кубке и Суперкубке страны. За сборную Израиля вингер уже успел сыграть 31 поединок, в которых забил 6 голов.

В ростере "Шахтера" из легионеров остаются бразильцы Марлон и Исмаили, а также нигериец Кайоде. Они не появились в лагере "горняков" на сборах в Нидерландах. Зато готовятся к сезону хорват Джурасек и буркиниец Траоре.

К слову, ранее составили предварительный гид по сезону 2022/23 в украинской Премьер-лиге.

Напомним, также разобрали стартовые позиции Йовичевича после назначения в донецкий "Шахтер".

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