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Легіонер "Шахтаря" знайшов притулок у лавах новачка АПЛ

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Лондон, Понеділок 25 липня 2022 20:56
Легіонер "Шахтаря" знайшов притулок у лавах новачка АПЛ Фото: Манор Соломон перебрався на Туманний Альбіон (twitter.com/fulhamfc)
Автор: Антон Федорців

Черговим легіонером, який покинув донецький "Шахтар" у час війни, став вінгер Манор Соломон. Він виступатиме за лондонський "Фулхем".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

Ізраїльтянин змінив УПЛ на англійську Прем'єр-лігу. У складі "коттеджерів" він проведе мінімум сезон.

"Фулхем" орендував Соломона на рік. Легіонер "гірників" скористався правилом ФІФА, що дозволило іноземцям тимчасово покинути чемпіонат України без отримання згоди тутешніх клубів.

Соломон є вихованцем "Маккабі" з Петах-Тікви. У "Шахтар" він перейшов у січні 2019 року за 6 млн євро. З тих пір вінгер провів у складі "гірників" 106 матчів у всіх турнірах, у яких забив 22 м'ячі та оформив 9 асистів.

Ізраїльський талант двічі став чемпіоном України, а також по одному разу перемагав у Кубку та Суперкубку країни. За збірну Ізраїлю вінгер вже встиг зіграти 31 поєдинок, у яких забив 6 голів.

Наразі в ростері "Шахтаря" з легіонерів залишаються бразильці Марлон та Ісмаїлі, а також нігерієць Кайоде. Вони не з'явилися у таборі "гірників" на зборах у Нідерландах. Натомість готуються до сезону хорват Джурасек і буркінієць Траоре.

До слова, раніше склали попередній гід сезоном 2022/23 в українській Прем'єр-лізі.

Нагадаємо, також розібрали стартові позиції Йовічевіча після призначення в донецький "Шахтар".

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