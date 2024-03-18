Легіон "Свобода Росії" показав знищення одного з ворожих опорних пунктів (відео)

Російським добровольцям вдалось знищити один із ворожих опорних пунктів в ході прориву кордону РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал легіону "Свобода Росії".
"Злагоджена робота мінометної батареї 1-го механізованого батальйону та взводу ударних БПЛА "ГРОЗА" РУБпАК Легіону по ротному опорному пункту противника", - пишуть російські добровольці.
Варто зауважити, що на цей час бійці легіону "Свобода Росії" продовжують діяти на ворожій території.
Напередодні ми писали про те, що учасники кількох добровольчих російських формувань 17 березня підняли свої прапори у населеному пункті Козинка в Бєлгородській області (РФ).
Нагадаємо, 12 березня стало відомо про прорив кордону РФ добровольцями легіону "Свобода Росії", РДК, "Сибірський батальйон", які воюють на боці України. Ці добровольчі батальйони зайшли з території України у Курську та Бєлгородську області. Пізніше воїни взяли під контроль село Тьоткіно Курської області РФ.
Пізніше, 14 березня, жителі Бєлгорода жалілись на "прильоти", а російські ЗМІ стверджували про нібито прорив ДРГ у Бєлгородській області. Також про тяжкі бої повідомляли в селі Козинка.
Раніше добровольці анонсували удари по військових позиціях росіян у Бєлгороді та Курську, а жителів обох регіонів закликали евакуюватися.
Детальніше бої під час "виборів Путіна", та як наразі проходить рейд у Бєлгородській та Курській областях, - читайте в матеріалі РБК-Україна.
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