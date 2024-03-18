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Легион "Свобода России" показал уничтожение одного из вражеских опорных пунктов (видео)

Россия, Понедельник 18 марта 2024 10:19
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Легион "Свобода России" показал уничтожение одного из вражеских опорных пунктов (видео) Фото: легион Свобода России уничтожил вражеский опорный пункт (t.me/legionoffreedom)
Автор: Ярослава Борзова

Российским добровольцам удалось уничтожить один из вражеских опорных пунктов в ходе прорыва границы РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал легиона "Свобода России".

"Соглашена работа минометной батареи 1-го механизированного батальона и взвода ударных БПЛА "ГРОЗА" РУБпАК Легиона по ротному опорному пункту противника", - пишут российские добровольцы.

Следует отметить, что в настоящее время бойцы легиона "Свобода России" продолжают действовать на вражеской территории.

Накануне мы писали, что участники нескольких добровольческих российских формирований 17 марта подняли свои флаги в населенном пункте Козинка в Белгородской области (РФ).

Рейд добровольцев в РФ

Напомним, 12 марта стало известно о прорыве границы РФ добровольцами легиона "Свобода России", РДК, "Сибирский батальон", воюющих на стороне Украины. Эти добровольческие батальоны зашли с территории Украины в Курске и Белгородской области. Позже воины взяли под контроль деревню Теткино Курской области РФ.

Позже, 14 марта, жители Белгорода жаловались на "прилеты", а российские СМИ утверждали о якобы прорыве ДРГ в Белгородской области. Также о тяжелых боях сообщали в селе Козинка.

Ранее добровольцы анонсировали удары по военным позициям россиян в Белгороде и Курске, а жителей обоих регионов призывали эвакуироваться.

Детальнее бои во время "выборов Путина", и как сейчас проходит рейд в Белгородской и Курской областях, - читайте в материале РБК-Украина.

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