Легіон "Свобода Росії" назвав втрати армії РФ внаслідок рейду добровольців

Армія РФ втратила понад 1500 тисячі окупантів вбитими та пораненими внаслідок рейду добровольців. Також російським добровольцям вдалось знищити та пошкодити 171 одиницю бойової техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-конференцію російських добровольчих формувань щодо операції у Бєлгородській та Курській областях

Натомість як зауважив представник ЛСР, Росія завдала 323 удари КАБами. Всі вони уразили на територію Бєлгородської та Курської областей "Завдяки нашій операції ЗСУ змогли стабілізувати фронт і прикрити ті ділянки, де очікувалася атака РФ", - сказав Барановський.

Як відзвітував представник ЛСР Олексій Барановський, за кілька днів російські добровольці змогли звільнити від путінського режиму два населених пункти та знищити велику кількість окупантів та бойової техніки.

Рейд добровольців та бої у прикордонних областях РФ

Раніше повідомлялося, що 12 березня відбувся прорив кордону РФ бійцями легіону "Свобода Росії", "Російського добровольчого корпусу" (РДК) та Сибірського батальйону, які воюють на боці України. Ці добровольчі батальйони, щокрема, зайшли в Курську та Бєлгородську області, де понад тиждень тривають бої, що супроводжуються зокрема ударами по військових об'єктах окупантів.

18 березня російські добровольці оприлюднили список втрат противника. Йшлося про те, що за кілька днів рейду було знищено та пошкоджено сотні одиниць ворожої техніки. Також ліквідовано понад 600 окупантів, ще майже 30 взято у полон.

Нагадаємо, нещодавно у Головному управлінні розвідки Міноборони України висловилися проте, що "обмежені військові операції" росіян не завершаться найближчим часом.

Зазначимо також, що після тижня боїв, влада Бєлгородської області все ж вирішила провести евакуацію частини населення.

Додамо, раніше бійці РДК показали відео про невдалий штурм своєї позиції з боку російських військових, під час якого окупанти зазнали втрат та відступили.

Також вчора стало відомо, що РДК влаштували засідку на спецпризначенців Головного розвідувального управління (ГРУ) у селі Козинка.

Більш детально про рейд у Бєлгородській та Курській областях і що там відбувається - РБК-Україна писало в матеріалі.

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