Легендарного британського боксера знайшли мертвим: він хотів повернутися на ринг

Манчестер, Неділя 14 вересня 2025 15:23
UA
Ріккі Хаттону було 46 років (фото: Вікіпедія)
Автор: Андрій Костенко

Колишнього чемпіона світу з боксу за версіями IBF, IBO та WBA Ріккі Хаттона знайшли мертвим у власному будинку в Манчестері. Йому було 46 років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Sun.

Що каже поліція

У поліції підтвердили смерть спортсмена, зазначивши, що вона не виглядає насильницькою або підозрілою. Виклик надійшов о 6:45 ранку 14 вересня.

Кар'єра та досягнення

Хаттон виступав у професійному боксі з 1997 по 2012 рік. Британець завоював чемпіонські титули у першій напівсередній та напівсередній вазі, володів поясами IBF, WBA та IBO.

За свою кар'єру він провів 48 боїв, здобувши 45 перемог (32 нокаутом) і зазнавши лише трьох поразок. У 2007 році Хаттон поступився Флойду Мейвезеру, а у 2009 році програв нокаутом Менні Пак'яо.

Свій останній офіційний поєдинок він провів у листопаді 2012 року, коли поступився українцю В'ячеславу Сенченку. Після цього Хаттон завершив кар'єру, однак у 2022 році провів показовий бій проти Марко Антоніо Баррери.

Хаттон зі своїм тренером Флойдом Мейвезером-старшим (ліворуч), Менні Пак'яо (другий праворуч) та Фредді Роучем, 2009 рік (фото: Вікіпедія)

Заплановане повернення

2 грудня цього року Хаттон мав вийти у ринг у Дубаї проти Ейси Аль Даха. Боксер заявляв, що його камбек має надихнути людей, які борються з проблемами психічного здоров'я.

Реакція та спадщина

У Британії Хаттона називали національним героєм і "народним чемпіоном". Його вихід на ринг супроводжували брати Ґаллахери з гурту Oasis, а сам спортсмен після завершення виступів працював промоутером, тренером і брав участь у телепроєктах.

У Хаттона залишилися син Кемпбелл, який також будує кар'єру у професійному боксі, та дві дочки.

