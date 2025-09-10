Легендарний український "Ісус" завершив кар'єру футболіста: що відомо

Чигринський завершив кар'єру футболіста: що далі

За Панкова словами, Чигринський офіційно завершив восьмирічну співпрацю з агентом як гравець і перейшов на тренерську посаду.

"Ісус" (це прізвисько було йому дано через його довге волосся та зовнішність, яка нагадувала образ Ісуса Христа) став асистентом у штабі відомого іспанського фахівця Маноло Хіменеса в "Арісі" (Салоніки).

"Під керівництвом іспанця Чигринський був успішним футболістом, а зараз починає як молодий тренер. Я впевнений, що у нього дуже велике тренерське майбутнє, і цей перший крок - максимально якісний і перспективний", - зазначив Панков.

Зазначимо, що з літа 2024 року Чигринський був без клубу. Взимку 2025-го він несподівано приєднався до тренувального табору "Олександрії" у Туреччині.

Вже тоді його поява викликала хвилю чуток щодо можливого завершення ігрової кар’єри та початку тренерського шляху.

Однак тоді Панков пояснив журналістам, що Чигринський "приїхав на практику, спостерігав за тренувальним процесом, дивився, як працює штаб Руслана Ротаня".

Крім того, Дмитро тренувався і "допомагав Руслану Петровичу деякими порадами".

Хто такий Дмитро Чигринський

Свою футбольну кар’єру Дмитро розпочав у молодіжній академії "Карпат" (Львів). Професійну кар’єру захисник почав у запорізькому "Металурзі", після чого перейшов до донецького "Шахтаря".

Саме в цьому клубі він провів найуспішніший етап своєї кар’єри, здобувши низку трофеїв, зокрема Кубок УЄФА у 2009 році.

У 2009 році, після вражаючої гри за "гірників", Чигринський перейшов до одного з найсильніших клубів світу - іспанської "Барселони", яку тоді тренував Пеп Гвардіола. Він став першим українцем, який грав за каталонський клуб.

Після повернення до України він виступав за "Шахтар", а згодом грав за "Дніпро". Останні роки своєї кар'єри Дмитро провів у Греції, де грав за клуби АЕК та "Іонікос".

Чигринський регулярно викликався до складу збірної України. Він брав участь у матчах національної команди на Чемпіонаті світу-2006, де наша команда дійшла до чвертьфіналу. Всього за збірну України "Чигро" зіграв 29 матчів. Додамо, що наразі, він одружений з моделлю та стилісткою Надією Шаповал.