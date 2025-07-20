Легендарний Пак'яо повернувся з чемпіонським боксом: скандальне рішення суддів (відео)

Через поєдинок Усик – Дюбуа у затінку опинилась інша значуща подія в світі боксу: повернення на ринг 46-річної легенди Менні Пак'яо. Філіппінець на рингу перевершив чинного чемпіона світу, але судді не наважились віддати йому перемогу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат зустрічі.
У ніч проти 20 липня Пак'яо провів поєдинок проти чинного чемпіона WBC у напівсередній вазі – американця Маріо Барріоса.
Філіппінець повернувся після чотирьох років простою і витримав усю дистанцію 12-раундового бою. Пак'яо востаннє виходив на ринг у серпні 2021 року, коли поступився кубинцю Йорденісу Угасу. Після поразки він оголосив про завершення кар'єри, але час від часу з'являвся на виставкових боях.
Поєдинок з 30-річним Барріосом став головною подією вечора боксу в Лас-Вегасі. Незважаючи на суттєву різницю у віці, Пак'яо виглядав гідно: демонстрував швидкість, агресію та вміння, змушуючи суперника більше оборонятися.
Попри те, що філіппінець, на думку багатьох експертів і глядачів, виглядав більш переконливо, судді були іншої думки. Один арбітр віддав перемогу Барріосу з рахунком 115–113, а ще двоє зафіксували рівність суперників – 114–114. У підсумку бій завершився нічією більшістю голосів, а Барріос зберіг чемпіонський пояс.
Після оголошення результату глядачі зустріли рішення свистом, адже багато хто очікував на казкове повернення Пак Мена.
Після бою Пак'яо заявив, що не збирається завершувати кар'єру остаточно і все ще мріє знову стати чемпіоном світу. За його словами, він відчуває в собі сили виступати на високому рівні.
У професійній кар'єрі філіппінця вже 73 поєдинки, з яких 62 перемоги (39 – нокаутом), 8 поразок і тепер 3 нічиї.
Дивіться повний відеоогляд поєдинку, який охрестили "боєм століття".
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