Легендарний Пак'яо повернувся з чемпіонським боксом: скандальне рішення суддів (відео)

Як пройшло повернення легенди

У ніч проти 20 липня Пак'яо провів поєдинок проти чинного чемпіона WBC у напівсередній вазі – американця Маріо Барріоса.

Філіппінець повернувся після чотирьох років простою і витримав усю дистанцію 12-раундового бою. Пак'яо востаннє виходив на ринг у серпні 2021 року, коли поступився кубинцю Йорденісу Угасу. Після поразки він оголосив про завершення кар'єри, але час від часу з'являвся на виставкових боях.

Поєдинок з 30-річним Барріосом став головною подією вечора боксу в Лас-Вегасі. Незважаючи на суттєву різницю у віці, Пак'яо виглядав гідно: демонстрував швидкість, агресію та вміння, змушуючи суперника більше оборонятися.

Попри те, що філіппінець, на думку багатьох експертів і глядачів, виглядав більш переконливо, судді були іншої думки. Один арбітр віддав перемогу Барріосу з рахунком 115–113, а ще двоє зафіксували рівність суперників – 114–114. У підсумку бій завершився нічією більшістю голосів, а Барріос зберіг чемпіонський пояс.

Після оголошення результату глядачі зустріли рішення свистом, адже багато хто очікував на казкове повернення Пак Мена.

Пак'яо натякнув на ще одне чемпіонство

Після бою Пак'яо заявив, що не збирається завершувати кар'єру остаточно і все ще мріє знову стати чемпіоном світу. За його словами, він відчуває в собі сили виступати на високому рівні.

У професійній кар'єрі філіппінця вже 73 поєдинки, з яких 62 перемоги (39 – нокаутом), 8 поразок і тепер 3 нічиї.