Легендарный Пакьяо вернулся с чемпионским боксом: скандальное решение судей (видео)

Как прошло возвращение легенды

В ночь на 20 июля Пакьяо провел поединок против действующего чемпиона WBC в полусреднем весе - американца Марио Барриоса.

Филиппинец вернулся после четырех лет простоя и выдержал всю дистанцию 12-раундового боя. Пакьяо в последний раз выходил на ринг в августе 2021 года, когда уступил кубинцу Йорденису Угасу. После поражения он объявил о завершении карьеры, но время от времени появлялся на выставочных боях.

Поединок с 30-летним Барриосом стал главным событием вечера бокса в Лас-Вегасе. Несмотря на существенную разницу в возрасте, Пакьяо выглядел достойно: демонстрировал скорость, агрессию и умение, заставляя соперника больше обороняться.

Несмотря на то, что филиппинец, по мнению многих экспертов и зрителей, выглядел более убедительно, судьи были другого мнения. Один арбитр отдал победу Барриосу со счетом 115-113, а еще двое зафиксировали равенство соперников - 114-114. В итоге бой завершился ничьей большинством голосов, а Барриос сохранил чемпионский пояс.

После объявления результата зрители встретили решение свистом, ведь многие ожидали сказочного возвращения Пак Мэна.

Пакьяо намекнул на еще одно чемпионство

После боя Пакьяо заявил, что не собирается завершать карьеру окончательно и все еще мечтает снова стать чемпионом мира. По его словам, он чувствует в себе силы выступать на высоком уровне.

В профессиональной карьере филиппинца уже 73 поединка, из которых 62 победы (39 - нокаутом), 8 поражений и теперь 3 ничьи.