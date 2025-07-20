Легендарный Пакьяо вернулся с чемпионским боксом: скандальное решение судей (видео)

Из-за поединка Усик - Дюбуа в тени оказалось другое значимое событие в мире бокса: возвращение на ринг 46-летней легенды Мэнни Пакьяо. Филиппинец на ринге превзошел действующего чемпиона мира, но судьи не решились отдать ему победу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат встречи.
В ночь на 20 июля Пакьяо провел поединок против действующего чемпиона WBC в полусреднем весе - американца Марио Барриоса.
Филиппинец вернулся после четырех лет простоя и выдержал всю дистанцию 12-раундового боя. Пакьяо в последний раз выходил на ринг в августе 2021 года, когда уступил кубинцу Йорденису Угасу. После поражения он объявил о завершении карьеры, но время от времени появлялся на выставочных боях.
Поединок с 30-летним Барриосом стал главным событием вечера бокса в Лас-Вегасе. Несмотря на существенную разницу в возрасте, Пакьяо выглядел достойно: демонстрировал скорость, агрессию и умение, заставляя соперника больше обороняться.
Несмотря на то, что филиппинец, по мнению многих экспертов и зрителей, выглядел более убедительно, судьи были другого мнения. Один арбитр отдал победу Барриосу со счетом 115-113, а еще двое зафиксировали равенство соперников - 114-114. В итоге бой завершился ничьей большинством голосов, а Барриос сохранил чемпионский пояс.
После объявления результата зрители встретили решение свистом, ведь многие ожидали сказочного возвращения Пак Мэна.
После боя Пакьяо заявил, что не собирается завершать карьеру окончательно и все еще мечтает снова стать чемпионом мира. По его словам, он чувствует в себе силы выступать на высоком уровне.
В профессиональной карьере филиппинца уже 73 поединка, из которых 62 победы (39 - нокаутом), 8 поражений и теперь 3 ничьи.
Смотрите полный видеообзор поединка, который окрестили "боем века".
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