Легендарний Ларрі Берд назвав найвидатнішого гравця НБА: це не Джордан і не О'Ніл

Хто найвидатніший баскетболіст НБА

Йдеться про легенду команди "Індіана Пейсерз" Реджі Міллера. Саме його Берд назвав гравцем, чия дисципліна та підготовка до кожного матчу були на рівні, якого він не бачив ні в кого іншого.

"Коли я був поруч із Реджі, усе, що він робив, було правильно. Він знав, як підготувати себе, скільки кидків зробив після тренування, скільки штрафних, знав, як розминатися перед грою - і робив це ідеально", - сказав Берд.

Ларрі додав, що "можливо, Міллер - єдиний, або один з небагатьох, хто дійсно готувався не просто грати, а грати геніально".

З легендарним Бердом погоджується і колишній партнер "дядька Реджа" по "Пейсерз" Сем Перкінс.

За його словами, рівень професіоналізму Міллера можна порівняти лише з одним гравцем - покійним Кобі Браянтом.

"Кобі підходив до гри не так, як всі. Але якщо когось можна з ним порівняти - це Реджі. Він готувався не просто до кожної гри, а на весь сезон. Якщо щось не вдавалось - відпрацьовував по 20, 40, 60 разів", - згадує Перкінс в шоу на YouTube-каналі Legends Of Sport.

Попри відданість грі та визнання з боку легенд НБА, Міллер так і не виграв чемпіонство. Та навіть без персня він залишив по собі спадок, гідний найвищої поваги.

Хто такі Ларрі Берд і Реджі Міллер: легенди НБА, які змінили баскетбол назавжди

Імена Ларрі Берда та Реджі Міллера назавжди закарбовані в історії НБА. Один - легенда "Бостон Селтікс", інший - символ "Індіана Пейсерс". Обоє відзначалися не лише талантом, а й унікальною дисципліною, яка стала прикладом для поколінь.

Ларрі Берд: триразовий чемпіон НБА і тренер року

Ларрі Берд народився у 1956 році й провів всю свою ігрову кар’єру в "Бостон Селтікс" (1979-1992), де виграв три чемпіонські титули та тричі поспіль ставав MVP регулярного сезону (1984-1986). Його точність з-за дуги, баскетбольне мислення та холоднокровність зробили його одним із найвеличніших гравців в історії ліги.

Після завершення кар’єри Берд став головним тренером "Індіана Пейсерз", де також досяг успіху - у 1998 році отримав звання "Тренер року НБА".



Ларрі Берд (фото: facebook.com/larry.bird.celtics)

Реджі Міллер: вічна ікона "Індіани"

Міллер народився у 1965 році та присвятив усю свою кар’єру одному клубу - "Індіана Пейсерз" (1987-2005). За цей час він став п’ятиразовим учасником Матчу всіх зірок і вийшов на друге місце в історії за кількістю влучань з-за триочкової дуги (на момент завершення кар’єри).

Міллера називали "дядько Реджі" і "містер Клатч" (за його здатність вирішувати долю матчів у найнапруженіші моменти). Він також відомий запеклим суперництвом з "Нью-Йорк Нікс" у 90-х, що стало класикою плей-офф.

Реджі Міллер (фото: instagram.com/reggiemillertnt)