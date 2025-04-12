НБА: Михайлюк встановив рекорд кар'єри в матчі проти лідера ліги

Український атакувальний захисник "Юти Джаз" провів найбільш результативний поєдинок за весь час виступів у Національній баскетбольній асоціації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт ліги .

У ніч на 12 квітня "джазмени" вдома грали проти лідера поточного сезону – "Оклахома-Сіті Тандер".

Михайлюк розпочав гру з лави для запасних, проте провів на майданчику 28 хвилин, за які набрав 27 очок. Українець реалізував 5 з 6-ти двоочкових кидків, 5 з 14-ти – триочкових, та 2 з 3-х штрафних. Крім того зробив 3 підбирання та віддав 3 результативні передачі. Це – абсолютний рекорд результативності вітчизняного гравця. Раніше він двічі набирав по 26 очок, виступаючи за "Бостон" та "Шарлотт".

Михайлюк у НБА – з 2018 року. За цей час він встиг пограти за вісім клубів: "Лос-Анджелес Лейкерс", "Детройт", "Оклахому", "Торонто", "Нью-Йорк", "Шарлотт", "Бостон" та "Юту".

Найбільш результативні матчі Михайлюка в НБА:

27 очок – за "Юту" проти "Оклахоми", 12.04.2025

– за "Юту" проти "Оклахоми", 12.04.2025 26 – за "Бостон" проти "Вашингтона", 14.04.2024

– за "Бостон" проти "Вашингтона", 14.04.2024 26 – за "Шарлотт" проти "Торонто", 2.04.2023

– за "Шарлотт" проти "Торонто", 2.04.2023 25 – за "Шарлотт" проти "Х'юстона", 8.04.2023

– за "Шарлотт" проти "Х'юстона", 8.04.2023 22 – за "Оклахому" проти "Торонто", 1.04.2021

У поточному сезоні Михайлюк провів за "Юту" 37 матчів, набираючи у середньому 8,6 очка, 2,3 підбирання та 1,9 передачі за 19,5 хвилин на майданчику.

Попри результативність українця, "Юта" зазнала чергової поразки – 111:145. Команда з Солт-Лейк-Сіті, яка виграла лише 17 з 81-го матча, точно фінішує на останньому місці в Західній конференції. До кінця регулярного сезону "джазменам" залишилось провести лише один поєдинок – проти "Міннесоти" (13 квітня).