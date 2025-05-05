Легендарный Ларри Берд назвал величайшего игрока НБА: это не Джордан и не О'Нил

Кто самый выдающийся баскетболист НБА

Речь идет о легенде команды "Индиана Пейсерз" Реджи Миллера. Именно его Берд назвал игроком, чья дисциплина и подготовка к каждому матчу были на уровне, которого он не видел ни у кого другого.

"Когда я был рядом с Реджи, все, что он делал, было правильно. Он знал, как подготовить себя, сколько бросков сделал после тренировки, сколько штрафных, знал, как разминаться перед игрой - и делал это идеально", - сказал Берд.

Ларри добавил, что "возможно, Миллер - единственный, или один из немногих, кто действительно готовился не просто играть, а играть гениально".

С легендарным Бердом соглашается и бывший партнер "дяди Реджа" по "Пэйсерз" Сэм Перкинс.

По его словам, уровень профессионализма Миллера можно сравнить лишь с одним игроком - покойным Коби Брайантом.

"Коби подходил к игре не так, как все. Но если кого-то можно с ним сравнить - это Реджи. Он готовился не просто к каждой игре, а на весь сезон. Если что-то не удавалось - отрабатывал по 20, 40, 60 раз", - вспоминает Перкинс в шоу на YouTube-канале Legends Of Sport.

Несмотря на преданность игре и признание со стороны легенд НБА, Миллер так и не выиграл чемпионство. Но даже без перстня он оставил после себя наследие, достойное наивысшего уважения.

Кто такие Ларри Берд и Реджи Миллер: легенды НБА, которые изменили баскетбол навсегда

Имена Ларри Берда и Реджи Миллера навсегда запечатлены в истории НБА. Один - легенда "Бостон Селтикс", другой - символ "Индиана Пейсерс". Оба отличались не только талантом, но и уникальной дисциплиной, которая стала примером для поколений.

Ларри Берд: трехкратный чемпион НБА и тренер года

Ларри Берд родился в 1956 году и провел всю свою игровую карьеру в "Бостон Селтикс" (1979-1992), где выиграл три чемпионских титула и трижды подряд становился MVP регулярного сезона (1984-1986). Его точность из-за дуги, баскетбольное мышление и хладнокровие сделали его одним из величайших игроков в истории лиги.

После завершения карьеры Берд стал главным тренером "Индиана Пейсерз", где также преуспел - в 1998 году получил звание "Тренер года НБА".



Ларри Берд (фото: facebook.com/larry.bird.celtics)

Реджи Миллер: вечная икона "Индианы"

Миллер родился в 1965 году и посвятил всю свою карьеру одному клубу - "Индиана Пэйсерз" (1987-2005). За это время он стал пятикратным участником Матча всех звезд и вышел на второе место в истории по количеству попаданий из-за трехочковой дуги (на момент завершения карьеры).

Миллера называли "дядя Реджи" и "мистер Клатч" (за его способность решать судьбу матчей в самые напряженные моменты). Он также известен ожесточенным соперничеством с "Нью-Йорк Никс" в 90-х, ставшим классикой плей-офф.

Реджи Миллер (фото: instagram.com/reggiemillertnt)