ua en ru
Пт, 08 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Легендарный биатлонист Йоханнес Бё дебютировал в футболе и забил в первом матче

Пятница 08 августа 2025 16:29
UA EN RU
Легендарный биатлонист Йоханнес Бё дебютировал в футболе и забил в первом матче Фото: Йоханнес Бё принимает поздравления после забитого гола (instagram.com/johannesbo)
Автор: Андрей Костенко

Пятикратный олимпийский чемпион и 23-кратный чемпион мира по биатлону Йоханнес Бё провел первый матч за норвежский футбольный клуб "Вингер" из местного шестого дивизиона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на личный Instagram спортсмена.

Как прошел дебют легенды в футболе

В марте 2025 года Бё завершил карьеру в биатлоне, чтобы больше времени уделять семье. Но без активной спортивной деятельности просидел недолго. Переквалифицировался на футбол.

"Это будет весело. Раньше я играл в футбол за юношескую команду "Стюрн", но потом биатлон занял все мое время", - рассказал Бё в интервью норвежскому изданию Oppland Arbeiderblad.

Трансфер 32-летнего спортсмена стоил 80 евро. Из этой суммы 800 норвежских крон (примерно 67 евро) пошли на покрытие административных расходов Норвежской футбольной ассоциации.

"Надеялся, что впоследствии буду стоить дороже. Но надо же с чего-то начинать", - пошутил Бё.

Дебютная игра состоялась в четверг, 7 августа. "Вингер" сыграл с лидером дивизиона "Кьельмирой" вничью - 2:2, а Бё отметился голом.

Кто такой Йоханнес Бё

Уроженец норвежского города Стрюн. Биатлоном стал заниматься в 17 лет. Младший брат трехкратного олимпийского чемпиона и многократного чемпиона мира Тарьея Бё.

Йоханнес - пятикратный олимпийский чемпион (трижды в личных гонках). 23-кратный чемпион мира (12 раз - в личных гонках). Пятикратный обладатель Кубка мира в общем зачете.

Ранее мы писали, что Джима, Мандзин и братья Бё попали в звездный состав биатлонной шоу-гонки в Германии.

Также читайте, что в Международном союзе биатлонистов рассказали о допуске россиян на Олимпиаду.

Читайте РБК-Украина в Google News
Биатлон Футбол
Новости
"Воздушное перемирие": в ISW раскрыли, как РФ воспользуется прекращением огня
"Воздушное перемирие": в ISW раскрыли, как РФ воспользуется прекращением огня
Аналитика
Время Путина вышло? Что будет с войной после ультиматума Трампа об Украине
Ульяна Безпалько, Милан Лелич Время Путина вышло? Что будет с войной после ультиматума Трампа об Украине