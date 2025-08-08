Легендарный биатлонист Йоханнес Бё дебютировал в футболе и забил в первом матче

Пятикратный олимпийский чемпион и 23-кратный чемпион мира по биатлону Йоханнес Бё провел первый матч за норвежский футбольный клуб "Вингер" из местного шестого дивизиона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на личный Instagram спортсмена .

Как прошел дебют легенды в футболе

В марте 2025 года Бё завершил карьеру в биатлоне, чтобы больше времени уделять семье. Но без активной спортивной деятельности просидел недолго. Переквалифицировался на футбол.

"Это будет весело. Раньше я играл в футбол за юношескую команду "Стюрн", но потом биатлон занял все мое время", - рассказал Бё в интервью норвежскому изданию Oppland Arbeiderblad.

Трансфер 32-летнего спортсмена стоил 80 евро. Из этой суммы 800 норвежских крон (примерно 67 евро) пошли на покрытие административных расходов Норвежской футбольной ассоциации.

"Надеялся, что впоследствии буду стоить дороже. Но надо же с чего-то начинать", - пошутил Бё.

Дебютная игра состоялась в четверг, 7 августа. "Вингер" сыграл с лидером дивизиона "Кьельмирой" вничью - 2:2, а Бё отметился голом.

Кто такой Йоханнес Бё

Уроженец норвежского города Стрюн. Биатлоном стал заниматься в 17 лет. Младший брат трехкратного олимпийского чемпиона и многократного чемпиона мира Тарьея Бё.

Йоханнес - пятикратный олимпийский чемпион (трижды в личных гонках). 23-кратный чемпион мира (12 раз - в личных гонках). Пятикратный обладатель Кубка мира в общем зачете.