UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Суспільство Освіта Гроші Зміни

Легендарні розвідники з підрозділу "Артан" стали героями фільму: де дивитись

Ukraїner створив документальний фільм про підрозділ ГУР "Артан" (фото: facebook.com/artan.gur)
Автор: Ірина Костенко

Нещодавно команда незалежного волонтерського проекту Ukraїner випустила великий документальний фільм про один із наймолодших, але вже легендарних підрозділів української розвідки - "Артан".

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на відповідну стрічку.

Про що йдеться у фільмі та де його знайти

"Артан" - це спецпризначенці, які беруться за найризикованіші завдання на передовій.

Підрозділ активних дій Головного управління розвідки Міністерства оборони України був сформований на початку повномасштабного вторгнення РФ з досвідчених офіцерів ГУР та вмотивованих добровольців.

Автори проекту - через інтерв'ю бійців і командира - розповідають про історію та бойовий шлях підрозділу, а також висвітлюють ті з бойових операцій, про які сьогодні вже можна говорити.

В новому документальному фільмі розповідається, зокрема, про:

  • порятунок бійця після 12-годинного перебування у відкритому морі;
  • диверсії на окупованих територіях;
  • операції, що суттєво впливали на перебіг бойових дій.

Стрічка дозволяє зануритись у щоденну реальність воїнів, які працюють там, де небезпека найбільша.

"У нас такий принцип в підрозділі... ми своїх не лишаємо", - наголошує командир "Артану" Віктор Торкотюк із позивним "Титан".

Тому й не дивно, що "Артан" у документальному проекті постає не як абстрактний спецпідрозділ, а як команда людей, для яких служба стала життям, а боротьба за Україну - особистою справою.

Їхня історія - про силу, що народжується з відданості та віри в перемогу.

Вона вкотре нагадує кожному: український опір тримається на тих, хто без вагань йде назустріч найскладнішому.

Документальний проект було опубліковано на YouTube-каналі Ukraїner W.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про полеглого Героя України Володимира Яворського (який влітку 2022 року став розвідником у спецпідрозділі ГУР МО "Артан") і як на честь пам'яті про нього у Києві провели турнір з регбі.

Крім того, ми повідомляли, що у Києві до річниці створення "Артану" відкрили мурал про найгучніші операції спецпідрозділу.

Читайте також, як "Артан" з ГУР знищує окупантів дронами.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міністерство оборони УкраїниГУРфильмыВійна в УкраїніВійськовий