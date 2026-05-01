Легендарні ПК 80-х повертаються: ZX Spectrum і Commodore 64 стали портативними консолями

Компанія Blaze Entertainment оголосила про вихід двох нових портативних пристроїв. The Spectrum Handheld та The C64 Handheld переосмислюють легендарні домашні ПК 1980-х років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Verge .

Головною особливістю новинок є зовнішній вигляд. Корпуси та кольорова гама пристроїв повністю повторюють стилістику оригінальних комп'ютерів ZX Spectrum та Commodore 64.

Попри те, що сучасні бюджетні емулятори можуть легко запускати ігри за меншу вартість, Blaze робить ставку на преміальну якість та естетику для геймерів-колекціонерів.

Технічна начинка

Обидві консолі отримали ідентичні характеристики, адаптовані під потреби сучасного гравця:

Екран : 4,3-дюймовий дисплей із роздільною здатністю 800×480 пікселів.

: 4,3-дюймовий дисплей із роздільною здатністю 800×480 пікселів. Керування : D-pad із можливістю перепризначення клавіш, кнопки дій та додаткові функціональні кнопки.

: D-pad із можливістю перепризначення клавіш, кнопки дій та додаткові функціональні кнопки. Звук : стереодинаміки та роз'єм для навушників (3,5 мм).

: стереодинаміки та роз'єм для навушників (3,5 мм). Автономність: акумулятор забезпечує до 3 годин гри, зарядка через USB-C.

Геймплей та розширення

Кожна портативна консоль постачається з попередньо встановленою колекцією з 25 ретро-хітів. Для The C64 Handheld до списку увійшли такі легенди, як Boulder Dash, California Games, Impossible Mission, Summer Games, Winter Games, Pitstop II, Speedball 2: Brutal Deluxe, Uridium та Cyberdyne Warrior.

Своєю чергою, The Spectrum Handheld пропонує знакові тайтли того часу, серед яких Manic Miner, Miner 2049er, Head over Heels, The Hobbit, Match Day II, Saboteur, Underwurlde та Fairlight.

Користувачі можуть розширити бібліотеку ігор за допомогою картки microSD або підключити зовнішню клавіатуру та джойстик через USB для автентичного досвіду.

Вартість

Попереднє замовлення на The C64 та The Spectrum вже відкрито через платформу Funstock за ціною 129,99 доларів за кожен пристрій. Початок поставок заплановано на жовтень 2026 року.