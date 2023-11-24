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Легендарна стайня Формули-1 обрала моториста на новий період

Вокінг, П'ятниця 24 листопада 2023 16:00
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Легендарна стайня Формули-1 обрала моториста на новий період Фото: "Макларен" ще довго співпрацюватиме з "Мерседесом" (facebook.com/McLarenRacing)
Автор: Антон Федорців

Команда Королівських автоперегонів "Макларен" вирішила не шукати нового постачальника двигунів і продовжила співпрацю з німецьким виробником "Мерседес".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт стайні.

Британська команда оголосила про новий договір із мотористом. Співпраця з легендарним концерном триватиме мінімум до 2030 року.

"Макларен" став першим підтвердженим клієнтом "Мерседеса" в рамках нового регламенту. Технічні зміни у F1 запрацюють в сезоні-2026. Стайня продовжить використовувати силові установки давнього партнера, з яким вперше почала працювати в 1995 році.

Саме в тандемі з "Мерседесом" британська стайня завоювала наразі останні титули в особистому заліку та Кубку конструкторів. За кермом "Макларена" з німецьким двигуном двічі чемпіоном став Міка Хаккінен (1998, 1999) і Льюїс Хемілтон (2008). Кубок конструкторів команда завоювала в сезоні-1998.

До слова, раніше Ферстаппен переграв Леклера в Лас-Вегасі на вуличній трасі.

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