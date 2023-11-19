Ферстаппен у яскравому стилі здолав Леклера на Гран-прі Лас-Вегаса

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати гонки .

Пілот "Ред Булла" був другим на стартовій решітці, але вже в першому повороті випередив гонщика "Феррарі" Леклера. Утім, стюарди за цей маневр покарали нідерландця 5-секундним штрафом. Хоча монегаск повернув позицію на 18-му колі.

Леклер поставив на тактику одного піт-стопа проти двох у "Ред Булла". Такий підхід Скудерії міг принести успіх, якби не контакт Ферстаппена з Расселлом ("Мерседес") із появою дрібних уламків на трасі. Виїзд автомобіля безпеки сплутав "Феррарі" всі карти, адже чемпіон і його напарник Перес отримали "безкоштовні" піт-стопи.

"Ред Булл" зі свіжішими шинами швидко організував пресинг на Леклера. Монегаск бився наче лев, але на 37-му колі пропустив Ферстаппена, а на 44-му – Переса. Та здаватися на милість переможців не став. На фінальному колі пілот "Феррарі" наздогнав мексиканця і таки завоював друге місце за спиною чемпіона.

Доповнили топ-10 Окон ("Альпін"), гонщик "Астон Мартіна" Стролл, Сайнс із "Феррарі", пілоти "Мерседеса" Хемілтон і Расселл, а також Алонсо ("Астон Мартін") і Піастрі з "Макларена". Останній ще й набрав додаткове очко за найшвидше коло в гонці.

Класифікація Гран-прі Лас-Вегаса-2023: