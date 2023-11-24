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Легендарная конюшня Формулы-1 выбрала моториста на новый период

Вокинг, Пятница 24 ноября 2023 16:00
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Легендарная конюшня Формулы-1 выбрала моториста на новый период Фото: "Макларен" еще долго будет сотрудничать с "Мерседесом" (facebook.com/McLarenRacing)
Автор: Антон Федорцив

Команда Королевских автогонок "Макларен" решила не искать нового поставщика двигателей и продолжила сотрудничество с немецким производителем "Мерседес".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт конюшни.

Британская команда объявила о новом договоре с мотористом. Сотрудничество с легендарным концерном будет длиться минимум до 2030 года.

"Макларен" стал первым подтвержденным клиентом "Мерседеса" в рамках нового регламента. Технические изменения в F1 заработают в сезоне-2026. Конюшня продолжит использовать силовые установки давнего партнера, с которым впервые начала работать в 1995 году.

Именно в тандеме с "Мерседесом" британская конюшня завоевала последние титулы в личном зачете и Кубке конструкторов. За рулем "Макларена" с немецким двигателем дважды чемпионом стал Мика Хаккинен (1998, 1999) и Льюис Хэмилтон (2008). Кубок конструкторов команда завоевала в сезоне-1998.

К слову, ранее Ферстаппен переиграл Леклера в Лас-Вегасе на уличной трассе.

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