"Легенда замінює легенду": Трамп розповів, хто може замінити Хуанга у Nvidia

Місце звільненого генерального директора Nvidia Дженсена Хуанга може зайняти виконавчий голова ради директорів корпорації Apple Тім Кук.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента США Дональда Трампа.
"Тепер, коли генеральний директор Nvidia Дженсен Хуанг - який виконав фантастичну роботу - пішов у відставку, є лише одна людина, здатна зайняти його місце, - Тім Кук з Apple", - зазначив він.
Трамп додав, що "легенда замінює легенду".
Тім Кук - американський бізнесмен, колишній генеральний директор компанії Apple. До Apple працював у IBM, Intelligent Electronics та Compaq.
Приєднався до Apple у 1998 році, а в серпні 2011 року змінив Стіва Джобса на посаді генерального директора. 1 вересня 2026 року залишив цю посаду та став виконавчим головою ради директорів Apple.
Нагадаємо, сьогодні Nvidia офіційно повідомила про відставку Дженсена Хуанга з посад президента, генерального директора та члена ради директорів компанії.
Виконувачем обов'язків керівника призначили фінансову директорку Кольєтт Кресс.
Зазначимо, раніше Дженсен Хуанг зізнався у зраді дружині з жінкою, яку спецслужби США підозрюють у зв'язках із китайською розвідкою.
Йдеться про Еліс Хуангі - громадянку Китаю та колишню керівницю сінгапурської технологічної компанії Megaspeed International. За даними американських спецслужб, вона могла збирати інформацію про главу Nvidia для Пекіна.