"Легенда заменяет легенду": Трамп рассказал, кто может заменить Хуанга в Nvidia

Место уволенного генерального директора Nvidia Дженсена Хуанга может занять исполнительный глава совета директоров корпорации Apple Тим Кук.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента США Дональда Трампа.
"Теперь, когда генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг - который выполнил фантастическую работу - ушел в отставку, есть только один человек, способный занять его место, - Тим Кук из Apple", - отметил он.
Трамп добавил, что "легенда заменяет легенду".
Тим Кук - американский бизнесмен, бывший генеральный директор компании Apple. До Apple работал в IBM, Intelligent Electronics и Compaq.
Присоединился к Apple в 1998 году, а в августе 2011 года сменил Стива Джобса на должности генерального директора. 1 сентября 2026 года покинул этот пост и стал исполнительным главой совета директоров Apple.
Напомним, сегодня Nvidia официально сообщила об отставке Дженсена Хуанга с должностей президента, генерального директора и члена совета директоров компании.
Исполняющим обязанности руководителя был назначен финансовый директор Колетт Кресс.
Напомним, ранее Дженсен Хуанг признался в измене жене с женщиной, которую спецслужбы США подозревают в связях с китайской разведкой.
Речь идет об Элис Хуанги - гражданке Китая и бывшей руководительнице сингапурской технологической компании Megaspeed International. По данным американских спецслужб, она могла собирать информацию о главе Nvidia для Пекина.