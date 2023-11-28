Легенда мотоспорту Россі отримав місце в перегонах на витривалість

45-річний італієць змагатиметься в новій серії у сезоні-2024. Семиразовий чемпіон світу в елітному класі шосейно-кільцевих перегонів MotoGP виступатиме за кермом BMW.

Россі виступатиме в команді BPT у класі LMGT3. Приєднався до до чемпіонату WEC легендарний спортсмен після тестів на спеціальних заїздах для новачків у Бахрейні на початку листопада. Там гонщик на прізвисько "Доктор" пілотував спортпрототип LMP2.

У сезоні-2023 Россі виступив у гонках підтримки "24 годин Ле-Мана". Натомість у першому раунді 24H Series у Дубаях він фінішував третім. Італійський пілот отримав статус заводського гонщика BMW і повинен цьогоріч протестувати гіперкар M Hybrid V8.

Хто такий Валентіно Россі

Уродженець Урбіно, син колишнього мотогонщика Граціано Россі. У дитинстві спершу займався картингом, але згодом зосередився на мінібайках.

Дебютний сезон на дорослому рівні провів у 1996 році, виступаючи в класі 125 "кубиків". У другому сезоні здобув чемпіонський титул і перейшов на рівень 250cc. Там став чемпіоном теж на другий рік і перебрався в елітну категорію – 500cc, що згодом трансформувалася в MotoGP.

У найвищому класі мотоперегонів провів 20 сезонів поспіль. Виступав за команди "Хонда", "Ямаха" та "Дукаті". Здобув 7 чемпіонських титулів, 5 разів фінішував другим і тричі третім за підсумками року. На рівні 500cc/MotoGP здобув 89 перемог.

Виступав під 46-м номером. За роки кар'єри набув кількох прізвиськ – "Россіфумі", "Валентінік", "Доктор". Паралельно з кар'єрою мотогонщика зберіг інтерес до автоперегонів. Зокрема, в середині 00-х ледь не став пілотом "Феррарі" у Формулі-1.