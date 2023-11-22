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Шумахер-молодший підшукав команду на новий сезон: де виступатиме син легенди

Середа 22 листопада 2023 15:58
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Шумахер-молодший підшукав команду на новий сезон: де виступатиме син легенди Фото: Мік Шумахер працевлаштувався в "Альпін" (twitter.com/SignatechAlpine)
Автор: Антон Федорців

Німецький пілот Мік Шумахер у наступному році вирішив стартувати в чемпіонаті світу з автоперегонів на витривалість WEC за кермом "Альпін".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Twitter команди.

24-річний гонщик сезон-2024 проведе в марафонських перегонах. Він пілотуватиме гіперкар дебютанта WEC.

Шумахер-молодший потрапив до складу "Альпін" після серії тестів. Разом із ним честь команди захищатимуть Ніколя Ляп'єр, Матью Ваксів'єр, Шарль Мілезі, Фердінанд Габсбург і Поль-Лу Шатен. Шістку пілотів розділять на два екіпажі 7 лютого.

Сезон-2023 Шумахер відпрацював резервістом "Мерседеса" у Формулі-1. Німецький гонщик не зміг повернутися в пелотон на наступний рік, тож вирішив спробувати сили в WEC. На зорі кар'єри в перегонах на витривалість змагався і його батько – Міхаель Шумахер.

Хто такий Мік Шумахер

Німецький гонщик, син семиразового чемпіона світу. Чемпіон європейської Формули-3 та Формули-2.

Дебютував у F1 за "Хаас" у сезоні-2021. Перший рік завершив без очкових здобутків, а під час другого сезону в американській стайні набрав 12 пунктів. Найкращий результат у кар'єрі – 6-те місце на Гран-прі Австрії торік.

На зорі виступів у автоперегонах узяв псевдонім Мік Бетч, використавши дівоче прізвище матері замість культового свого батька. Упродовж 2019-2022 рр. користувався підтримкою "Феррарі", а з 2023-го опинився під крилом "Мерседеса".

До слова, раніше Ферстаппен переграв Леклера в Лас-Вегасі на вуличній трасі.

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