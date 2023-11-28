Легенда мотоспорта Росси получил место в гонках на выносливость

45-летний итальянец сразится в новой серии в сезоне-2024. Семикратный чемпион мира в элитном классе шоссейно-кольцевых гонок MotoGP будет выступать за рулем BMW.

Росси будет выступать в команде BPT в классе LMGT3. Присоединился к чемпионату WEC легендарный спортсмен после тестов на специальных заездах для новичков в Бахрейне в начале ноября. Там гонщик по прозвищу "Доктор" пилотировал спортпрототип LMP2.

В сезоне-2023 Росси выступил в гонках поддержки "24 часов Ле-Мана". В первом раунде 24H Series в Дубаях он финишировал третьим. Итальянский пилот получил статус заводского гонщика BMW и должен в этом году протестовать гиперкар M Hybrid V8.

Кто такой Валентино Росси

Уроженец Урбино, сын бывшего мотогонщика Грациано Росси. В детстве сначала занимался картингом, но сосредоточился на минибайках.

Дебютный сезон на взрослом уровне провел в 1996 году, выступая в классе 125 "кубиков". Во втором сезоне получил чемпионский титул и перешел на уровень 250cc. Там стал чемпионом тоже на второй год и перебрался в элитную категорию – 500cc, которая впоследствии трансформировалась в MotoGP.

В самом высоком классе мотогонки провел 20 сезонов подряд. Выступал за команды "Хонда", "Ямаха" и "Дукати". Получил 7 чемпионских титулов, 5 раз финишировал вторым и трижды третьим по итогам года. На уровне 500cc/MotoGP одержал 89 побед.

Выступал под 46-м номером. За годы карьеры приобрел несколько прозвищ – "Россифуми", "Валентиник", "Доктор". Параллельно с карьерой мотогонщика сохранил интерес к автогонкам. В частности, в середине 00-х чуть не стал пилотом "Феррари" в Формуле-1.